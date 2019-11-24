Единоборства

КоммерсантъКоммерсантъУайлдер защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Он выиграл нокаутом у кубинца Луиса Ортиса в седьмом раунде.
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