Единоборства
КоммерсантъУайлдер защитил титул чемпиона мира WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Он выиграл нокаутом у кубинца Луиса Ортиса в седьмом раунде.
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Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Армия и оружие
Под Воронежем развернули новую систему ПВО
Новый дивизион комплексов противовоздушной обороны (ПВО) «Фаворит» прибыл в пункт постоянной дислокации в Воронежской области и будет развёрнут в ближайшее время, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Спорт
«Тюмень» впервые в истории вышла в «Финал четырех» Лиги чемпионов
«Тюмень» заняла первое место в группе B и впервые в истории вышла в «Финал четырех» Лиги чемпионов.
Политика
На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом
На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
Происшествия
Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Музыка
Участница шоу «Голос» из Ингушетии Рагда Ханиева прошла этап поединков
Политика
Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает неуместной критику в адрес Софии Ротару, поскольку выступления артистов могут стать началом нормализации отношений между Россией и Украиной.
Футбол
Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»
Во время встречи 17-го тура Премьер-лиги "Урала" со "Спартаком" (0:0) фанатский сектор гостей скандировал оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы.
Музыка
Британская группа Coldplay выпустила новый альбом «Everyday Life»
Британская рок-группа Coldplay выпустила новый, восьмой по счету, студийный альбом, который получил название «Everyday Life».
Происшествия
В Югре участковый спас пятерых человек из пожара
В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) участковый, лейтенант полиции, спас троих детей и двоих взрослых из пожара.
Экономика
Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России
Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
Энергетика
Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
Футбол
Ван Бастен извинился за нацистское приветствие в прямом эфире
В субботу после интервью ведущего Ханса Края и главного тренера "Хераклеса" немца Франка Вормута в тв-эфир попали слова ван Бастена, произнесшего нацистское приветствие.
Спорт
Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Армия и оружие
ВКС РФ уничтожили штаб террористов в сирийском Идлибе
Российские ВКС уничтожили штаб «Джейш аль-Изза» на юге провинции Идлиб, передает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Общество
Для здоровья кишечника наиболее полезными фруктами являются груши
Груши являются хорошим источником клетчатки (2,7 г на 100 г) и высокоэнергетическим фруктом.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Экономика
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
Политика
В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму
В апреле депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что Украина нанесла полуострову "ущерб" в размере более 1,5 трлн рублей.
Политика
Журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Общество
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
Культура
Умер народный артист Украины Давид Бабаев
В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.