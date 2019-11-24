Единоборства
КоммерсантъУайлдер защитил титул чемпиона мира WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Он выиграл нокаутом у кубинца Луиса Ортиса в седьмом раунде.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
Музыка
Лобода снялась в новом клипе фронтмена Rammstein
Российско-украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Политика
Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России
Космос
В NASA отреагировали на обнаружение насекомых на Марсе
Сотрудники космического агентства «НАСА» не стали игнорировать заявление профессора Университета Огайо (США) Уильяма Ромозера, представившего «доказательства» жизни на Красной планете.
Политика
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН
Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
Футбол
Оливер рассудит «Локомотив» - «Байер» в матче Лиги чемпионов
Бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером назначена на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между московским "Локомотивом" и леверкузенским "Байером", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Гаджеты
Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G
Компания Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G, который был выпущен с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти.
Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Футбол
«Сочи» ушел от поражения в гостевом матче РПЛ с «Уфой»
Футболисты "Уфы" сыграли вничью с "Сочи" в матче 17-го тура чемпионата России.
Космос
На межзвездной комете обнаружена вода
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Транспорт
Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»
Политика
На Украине рассказали о «кошмарящей всю Европу» российской военной базе в Крыму
Крым рассматривается Москвой как военная база, которая призвана «кошмарить» всю Европу и Северную Африку.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Транспорт
В Минтрансе рассказали о проекте новой дороги от Джубги до Сочи
Минтранс может приступить к проекту новой дороги из Джубги в Сочи в декабре, обсуждение подходов к проекту может начаться в I квартале 2020 года, рассказал глава ведомства Евгений Дитрих.
Общество
Азовское море отступило от берега на 100 метров
Известно, что в Новороссийске на берегу Черного моря ветер ломал деревья и валил рекламные щиты, а военные корабли в порту пришлось закреплять дополнительными тросами.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
Транспорт
Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Общество
Синоптики назвали последствия арктического вторжения
«Сухое» арктическое вторжение, из-за которого резко понизилась температура в европейской части России, грозит растениям.
Космос
«Частицу» темной материи нашли в экзотическом материале на Земле
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Музыка
Участница шоу «Голос» из Ингушетии Рагда Ханиева прошла этап поединков
Космос
Астронавты вышли в космос для ремонта спектрометра на МКС
Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра на Международной космической станции (МКС).
Футбол
ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес
В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» переиграл «Ривер Плейт» со счетом 2:1. В составе «Фламенго» трофей завоевал бывший нападающий ЦСКА Витинью.
Политика
The Economist показал карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
Футбол
Вратарь «Ювентуса» посмеялся над голом в чемпионате России
Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны посмеялся в Instagram над голом, который забил его партнер по сборной Польши Гжегож Крыховяк из московского «Локомотива» в чемпионате России.
Космос
Украина представила проект лунного посадочного аппарата
На выставке Dubai Airshow 2019 украинское конструкторское бюро "Южное" представило проект семейства лунных посадочных аппаратов.
Авто
Названы самые популярные марки автомобилей с механикой в России
Авто
Обновленная Нива перестанет быть Chevrolet
Обновленная Нива уже была представлена ранее.