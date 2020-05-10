Поединок стал главным событием турнира UFC 249, который при пустых трибунах состоялся в американском Джексонвилле. На самом деле, этот турнир был запланирован еще на 18 апреля, а соперником Фергюсона должен был стать не кто иной, как действующий чемпион мира россиянин Хабиб Нурмагомедов.

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