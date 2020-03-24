Коронавирус

RT на русскомRT на русскомУайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
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с чего всё началось
«Здоровье и безопасность - это то, чем мы занимались задолго до коронавируса, и мы будем этим заниматься еще долго после того, как коронавирус исчезнет», - приводит слова Уайта MMAJunkie
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Московский Комсомолец04:06

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Глава UFC Уайт выложил фото «старых» Хабиба и Фергюсона, пошутив о возможном очередном переносе их боя

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Уайт обещает провести бой Хабиб - Фергюсон. Глава UFC выложил фотографию «постаревших» бойцов. ФОТО

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UFC: бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится при любых условиях

Победа 26вчера в 06:48
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ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом

Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Газета.Ru 05:13
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Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

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В России пресекли деятельность группы хакеров

В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
RT на русском 03:08
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Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Общество

Воронежскую чиновницу уволили после скандала с детскими путёвками

Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял решение отправить в отставку директора управления социальной защиты Воробьевского района после скандала с путёвками.
Национальная служба новостей 04:31
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Строительство инфекционной больницы в Москве скоро завершат

РИА Новости 04:21
Происшествия

В Москве женщина нарушила карантин ради похода на маникюр

По данным телеканала, женщина, придя в салон, рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине.
РИА Новости 05:08
Кино

Warner Bros. ищет актера на главную роль в «Аквамене»

iReactor 03:15
Путешествия

Российские туристы вернутся в РФ до 31 марта

В Ростуризме сообщили, что все пребывающие за рубежом организованные российские туристы вернутся в Россию до 31 марта, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 03:34
Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Судья Стэйнхаус попросил обвинение подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Право.ру вчера в 11:25
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
BFM.ru вчера в 00:23
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438.
ТАСС вчера в 02:41
Общество

Вице-мэра Омска Богдана Масана отправили в колонию

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Om1.ru 03:32
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МО получит 8,8 млрд рублей на строительство инфекционных центров

Правительство России выделило Минобороны более 8 млрд рублей на строительство инфекционных центров для лечения военнослужащих.
RT на русском 04:57
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавируса.
RT на русском 02:22
Энергетика

Белоруссия получила скидку на российскую нефть

Россия, согласно межправсоглашению, ежегодно должна поставлять Белоруссии около 24 млн тонн нефти без экспортной пошлины, из которых 18 млн тонн перерабатывается на двух НПЗ, а еще 6 млн тонн просто идет транзитом, но Белоруссия получает с этого объема экспортную пошлину.
Коммерсантъ вчера в 14:17
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Авто

Новый Nissan X-Trail заметили на тестах

Боковой профиль X-Trail не так затенен, как передняя и задняя части, где мы видим линию кузова и расположение окон, схожие с текущей моделью.
SpeedMe вчера в 16:42
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Футбол

Организация FARE прокомментировала коллаж Артема Дзюбы в Instagram

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE - прим.) отреагировала на коллаж форварда "Зенита" Артема Дзюбы, который игрок выложил в Instagram.
Piter.tv вчера в 15:43
Здоровье

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 84

Число заболевших коронавирусом на Украине выросло с 73 до 84, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
РИА Новости 04:37
Технологии

Минкомсвязь ограничила «бесплатный интернет» сайтами на российском ПО

Какие сайты отвечают критериям Минкомсвязи В середине марта министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что пакет документов для реализации проекта уже подготовлен, а в список сайтов с бесплатным доступом войдут мессенджеры, социальные сети и даже сайты с доставкой еды.
РБК 03:10
Происшествия

Пациенты с подозрением на коронавирус сбежали из Сочи в Екатеринбург

Нарушившие карантинный режим и сбежавшие из сочинской больницы пациенты уехали в Екатеринбург, теперь их ищут в уральской столице.
Известия 03:26
Авто

Стартовали продажи «арктической» версии УАЗ «Патриот»

Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition комплектуется 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. Пару ему составляют 5-ступенчатая «механика» и полный привод с раздаточной коробкой.
Автоновости дня 03:46
Общество

Вернувшийся из ОАЭ глава города в Пермском крае покинет должность

Глава города Кунгура в Пермском крае Сергей Гордеев написал заявление об уходе с должности.
Коммерсантъ 05:24
Общество

Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии

Главный врач калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков объяснил, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 04:49
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru вчера в 08:50
Происшествия

В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов

Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Российская газета вчера в 08:44
Финансы

Фондовый рынок России открылся впечатляющим ростом индексов

Котировки фьючерсов на американские индексы повышаются с утра. Между тем вчера рынок акций США закрылся в красной зоне.
Финмаркет 03:05
Политика

Жители Италии заменили флаги ЕС на российский триколор

Итальянец снял флаг Евросоюза и поместил вместо него российский триколор, тем самым выразив благодарность за поддержку в борьбе с опасным заболеванием.
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