Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

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