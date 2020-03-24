Коронавирус
RT на русскомУайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
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Спорт
Представитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020
Первый президент Всемирного антидопингового агентства и старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил в телефонном интервью изданию USA Today, что «игры начнутся не 24 июля».
Политика
Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17
Судья Стэйнхаус попросил обвинение подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Политика
Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»
Освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа», сообщила пресс-служба холдинга.
Общество
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Общество
Вратарь «Уфы» Беленов недоволен поправками в конституцию РФ
Голкипер «Уфы» Александр Беленов рассказал о своём отношении к пенсии и поправкам в конституцию РФ.
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Здоровье
В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом
В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
Наука
Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса
Ученые сообщили о новых подробностях, которые могут служить доказательствами искусственного происхождения коронавируса, пишут "Известия".
Общество
Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем
Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Политика
Шойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из рабочей поездки в Сирию, результат анализа был отрицательный, сообщает телеканал "Звезда".
Общество
В России подскочили продажи презервативов
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общество
Соловьев ответил команде КВН на сравнение со Стивеном Сигалом
Здоровье
Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
Политика
Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии
Изучив маршрут наших Ил-76 на сервисе FlightRadar, российские пользователи интернета обратили внимание на странный крюк, который сделали самолеты.
Происшествия
39 жителей Саратовской области отказались обследоваться на коронавирус
39 жителей Саратовской области отказались от осмотра и обследования на коронавирус.
Происшествия
Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили
Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Финансы
Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
Технологии
В России ученые создали облегчающий лечение коронавируса ингалятор
Российская компания PM&HM разработала ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе вызванной коронавирусом пневмонии.
Происшествия
Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина
С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Политика
Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах
Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
Происшествия
В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского, он скончался
Шоу-бизнес
Наталья Селезнева рассказала о своем отношении к покойному «Шурику»
Борис Корчевников предположил, что у актрисы сложились теплые отношения с партнером по фильму Шуриком.
Политика
Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга
Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в январе увеличилась на 3,88% в гривневом эквиваленте, однако в долларах этот показатель снизился на 1,1% и составил 83,43 миллиарда долларов.