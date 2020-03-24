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RT на русскомRT на русскомУайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
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