с чего всё началось

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

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Армия и оружие В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Энергетика Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.

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Происшествия Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.

Политика Саммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта Саммит лидеров стран G20 по ситуации в связи с распространением коронавируса в мире состоится 26 марта.

Энергетика Цена на нефть марки Brent ускорила рост Цены на нефть ускорили темпы роста. Баррель марки Brent во вторник, 24 марта, дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.