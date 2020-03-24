Коронавирус
RT на русскомУайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
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с чего всё началось
«Здоровье и безопасность - это то, чем мы занимались задолго до коронавируса, и мы будем этим заниматься еще долго после того, как коронавирус исчезнет», - приводит слова Уайта MMAJunkie.Московский Комсомолец04:06
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Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу
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Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова с юмором прокомментировала сообщения о рождении ребенка.
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Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
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Как коронавирус повлиял на работу московских кинотеатров и ресторанов
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На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
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Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
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Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
Экономика
Единственный в России производитель БМП вышел из кризиса
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Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»
В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
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Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
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В Башкирии зафиксированы сразу три случая заражения коронавирусом
Глава Башкирии сообщил, что все уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.
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Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Политика
Саммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта
Саммит лидеров стран G20 по ситуации в связи с распространением коронавируса в мире состоится 26 марта.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent ускорила рост
Цены на нефть ускорили темпы роста. Баррель марки Brent во вторник, 24 марта, дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
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Наталья Селезнева впала в депрессию после трех перенесенных операций
Народная артистка РФ Наталья Селезнева рассказала о серьезной депрессии, настигнувшей ее после трех перенесенных операций на ногу.
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Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество
Глава «Альянса врачей» сообщила о проверке из-за ролика о коронавирусе
Руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева сообщила, что полиция попросила ее представить объяснительную, после того как Федеральное агентство новостей (ФАН) попросило правоохранительные органы провести проверку записанного Васильевой видеообращения к медикам, мобилизованным на борьбу «якобы с внебольничной пневмонией».
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.