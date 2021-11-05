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Uber за январь-сентябрь сократил чистый убыток до $1,4 миллиарда

В третьем квартале чистый убыток, приходящийся на головную компанию, увеличился в годовом выражении в 2,2 раза, до 2,424 миллиарда долларов.
ПРАЙМ
Общая выручка бизнеса Uber выросла на 72% до $4,8 млрд, что выше среднего прогноза аналитиков.
Коммерсантъ
По итогам квартала выручка ключевого бизнеса — такси — выросла на 62% в годовом выражении, до 2,205 миллиарда долларов.
ПРАЙМ
Согласно прогнозу Uber, в текущем квартале скорректированная EBITDA составит $25-75 млн, аналитики ожидают показатель на уровне $104 млн.
Интерфакс

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