ПРАЙМUber за январь-сентябрь сократил чистый убыток до $1,4 миллиардаВ третьем квартале чистый убыток, приходящийся на головную компанию, увеличился в годовом выражении в 2,2 раза, до 2,424 миллиарда долларов.ПРАЙМОбщая выручка бизнеса Uber выросла на 72% до $4,8 млрд, что выше среднего прогноза аналитиков.КоммерсантъПо итогам квартала выручка ключевого бизнеса — такси — выросла на 62% в годовом выражении, до 2,205 миллиарда долларов.ПРАЙМСогласно прогнозу Uber, в текущем квартале скорректированная EBITDA составит $25-75 млн, аналитики ожидают показатель на уровне $104 млн.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьTraid24Traid24РБК ИнвестицииRB.RUПодробнее о событииUber впервые за 10 лет получил операционную прибыльСекрет фирмывчера в 10:28Операционный убыток IAG в 3-м квартале снизился в 4 раза, выручка выросла более чем вдвоеФинмаркетвчера в 09:17Общий объем заказов Uber увеличился на 57% до рекордных $23,1 миллиардаTraid24вчера в 22:33Uber за январь-сентябрь сократил чистый убыток до $1,4 миллиардаПРАЙМвчера в 04:18Uber получила первую квартальную скорректированную прибыль в $8 млнРБК Инвестициивчера в 04:02Uber увеличила чистый убыток в III кварталеИнтерфаксвчера в 02:18Uber рассказала о первой операционной прибыли с момента запускаКоммерсантъвчера в 06:19Показать ещёОценить8Поделиться