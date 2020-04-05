Коронавирус
РИА НовостиУбьет ли нефть «энергия будущего» после коронавируса
Традиционно дешевая нефть по понятным причинам рассматривается многими наблюдателями как фактор, замедляющий развитие возобновляемой энергетики.
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Происшествия
В центре Киева под Майданом загорелись телекоммуникационные кабели
Телекоммуникационные кабели загорелись под Майданом Независимости в центре Киева, на месте работают спасатели, сообщило издание dtp.kiev.ua.
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в доме в Рязанской области
В жилом доме в посёлке Елатьма Рязанской области произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек.
Происшествия
Выгуливавшего собаку на Патриарших прудах отпустили из отдела полиции
Иисуса Воробьева, которого задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве во время выгула собаки, отпустили из Пресненского ОМВД.
Общество
Вирусолог оценил влияние потепления на коронавирус
Весенне потепление не уменьшит и не ускорит темпы распространения вируса, считает эксперт.
Общество
Bloomberg: Россия готова сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в день
Россия готова сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в день при условии, что США присоединятся к сделке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Происшествия
Число пострадавших из-за взрыва газа в Орехово-Зуево выросло до десяти
По уточненным данным, в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Орехово-Зуево Московской области пострадали десять человек, пишет ТАСС со ссылкой на региональные медицинские службы.
Армия и оружие
Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в ВСУ
Киев, 4 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом зарегистрировали в вооруженных силах Украины (ВСУ) по состоянию на 4 апреля.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк с днем рождения поздравила дочь
Сегодня Анастасия Заворотнюк отмечает свой 49-й день рождения. С праздником ее публично поздравила старшая дочь Анна.
Политика
США и Канада обсуждают введение пошлин на российскую нефть
Американские и канадские власти обсуждают вопрос введения импортных пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии. об этом в субботу, 4 апреля, пишет газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Альберта в Канаде Джейсона Кенни.
Общество
На предприятиях Подмосковья ввели правила социального дистанцирования
Требование соблюдать социальное дистанцирование 1,5 метра становится обязательным для работающих предприятий и организаций на период действия режима повышенной готовности в регионе из-за COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Экономика
Дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за просрочку
В период начисления неустоек теперь не будет включен промежуток времени с 3 апреля до 1 января 2021 г. До сих пор, если застройщик нарушил сроки передачи квартиры, то покупатель был вправе требовать с него неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, стоимость неустойки рассчитывалась в зависимости от цены договора.
Общество
У семерых россиян в Таиланде обнаружили коронавирус
В Таиланде у семерых россиян обнаружили коронавирус.
Общество
Оперштаб Москвы предупредил о праве полиции останавливать водителей
В оперштабе отметили, что сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать машины, как такси, так и личные, чтобы выяснить цель поездки.
Общество
Собянин: Москва относится к самой высокой группе риска по коронавирусу
Москва находится в самой высокой группе риска по коронавирусу нового типа среди всех российских регионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Политика
ВМС США уволили капитана авианосца с зараженными коронавирусом
ВМС США уволили капитана авианосца с зараженными коронавирусом.
Культура
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Армия и оружие
СМИ: Пентагон против «антинаркотической операции» Трампа в Карибском бассейне
Решение о начале военной антинаркотической операции в Карибском море и южной части Тихого океана, принятое президентом США Дональдом Трампом, встретило сопротивление в Министерстве обороны, сообщает американское издание Foreign Policy.
Происшествия
Трое детей погибли, двое пострадали при пожаре в Свердловской области
Трое детей стали жертвами пожара в частном доме в селе Елань Свердловской области, еще двое детей в доставлены больницу, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.
Космос
Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»
Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
Общество
Режим полной самоизоляции в Тюменской области продлили до 30 апреля
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал изменения в постановление о введении режима самоизоляции на территории региона.
Здоровье
Сергей Цивилев пообщался с врачом кемеровской инфекционной больницы №8
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции
Политика
Киевский эксперт рассказал о страхе Зеленского
Попытки поскорее продавить открытие рынка земли на Украине через парламент свидетельствуют о том, что его запугали извне, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Губернатор Новосибирской области разрешил работать учителям
На сайте правительства Новосибирской области появилось постановление губернатора Андрея Травникова, где указано, какие предприятия и организации могут работать с 6 апреля.
Футбол
Роналду первым среди футболистов заработает $ 1 млрд за карьеру
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Происшествия
Лидера «Альянса врачей» Васильеву задержали в Новгородской области
Лидер профсоюза медиков "Альянс врачей" Анастасию Васильеву дважды задерживали в Новгородской области, куда активисты направились, чтобы передать местным врачам средства защиты от коронавируса.