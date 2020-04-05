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Традиционно дешевая нефть по понятным причинам рассматривается многими наблюдателями как фактор, замедляющий развитие возобновляемой энергетики.
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Обвал нефтяных цен дает «зеленой» энергетике шанс показать свою эффективность

Экономика сегодня03:06

Убьет ли нефть «энергия будущего» после коронавируса

РИА Новости01:00
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Происшествия

В центре Киева под Майданом загорелись телекоммуникационные кабели

Телекоммуникационные кабели загорелись под Майданом Независимости в центре Киева, на месте работают спасатели, сообщило издание dtp.kiev.ua.
РИА Новости 03:00
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Международная жизнь 03 апреля в 05:35
Происшествия

Пять человек погибли в результате стрельбы в доме в Рязанской области

В жилом доме в посёлке Елатьма Рязанской области произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек.
RT на русском вчера в 20:22
Происшествия

Выгуливавшего собаку на Патриарших прудах отпустили из отдела полиции

Иисуса Воробьева, которого задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве во время выгула собаки, отпустили из Пресненского ОМВД.
РБК 01:35
Общество

Вирусолог оценил влияние потепления на коронавирус

Весенне потепление не уменьшит и не ускорит темпы распространения вируса, считает эксперт.
REGNUM 01:47
Общество

Bloomberg: Россия готова сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в день

Россия готова сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в день при условии, что США присоединятся к сделке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 19:34
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
Происшествия

Число пострадавших из-за взрыва газа в Орехово-Зуево выросло до десяти

По уточненным данным, в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Орехово-Зуево Московской области пострадали десять человек, пишет ТАСС со ссылкой на региональные медицинские службы.
Коммерсантъ 01:58
Армия и оружие

Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в ВСУ

Киев, 4 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом зарегистрировали в вооруженных силах Украины (ВСУ) по состоянию на 4 апреля.
REGNUM вчера в 15:36
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк с днем рождения поздравила дочь

Сегодня Анастасия Заворотнюк отмечает свой 49-й день рождения. С праздником ее публично поздравила старшая дочь Анна.
Privet-Rostov.ru 03 апреля в 12:42
Политика

США и Канада обсуждают введение пошлин на российскую нефть

Американские и канадские власти обсуждают вопрос введения импортных пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии. об этом в субботу, 4 апреля, пишет газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Альберта в Канаде Джейсона Кенни.
Профиль вчера в 15:18
Общество

На предприятиях Подмосковья ввели правила социального дистанцирования

Требование соблюдать социальное дистанцирование 1,5 метра становится обязательным для работающих предприятий и организаций на период действия режима повышенной готовности в регионе из-за COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
РИА Новости 03:16
Экономика

Дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за просрочку

В период начисления неустоек теперь не будет включен промежуток времени с 3 апреля до 1 января 2021 г. До сих пор, если застройщик нарушил сроки передачи квартиры, то покупатель был вправе требовать с него неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, стоимость неустойки рассчитывалась в зависимости от цены договора.
Ведомости вчера в 05:04
Общество

У семерых россиян в Таиланде обнаружили коронавирус

В Таиланде у семерых россиян обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 02:07
Общество

Оперштаб Москвы предупредил о праве полиции останавливать водителей

В оперштабе отметили, что сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать машины, как такси, так и личные, чтобы выяснить цель поездки.
Вечерняя Москва 02 апреля в 20:04
Общество

Собянин: Москва относится к самой высокой группе риска по коронавирусу

Москва находится в самой высокой группе риска по коронавирусу нового типа среди всех российских регионов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 01:41
Политика

ВМС США уволили капитана авианосца с зараженными коронавирусом

ВМС США уволили капитана авианосца с зараженными коронавирусом.
Деловое.ТВ 03 апреля в 06:50
Культура

Лучшие сервисы для просмотра фильмов и сериалов

Подготовили для вас подборку лучших стриминговых сервисов видео и сериалов.
ITZine.ru 02 апреля в 04:23
Армия и оружие

СМИ: Пентагон против «антинаркотической операции» Трампа в Карибском бассейне

Решение о начале военной антинаркотической операции в Карибском море и южной части Тихого океана, принятое президентом США Дональдом Трампом, встретило сопротивление в Министерстве обороны, сообщает американское издание Foreign Policy.
ANNA-News вчера в 06:13
Происшествия

Трое детей погибли, двое пострадали при пожаре в Свердловской области

Трое детей стали жертвами пожара в частном доме в селе Елань Свердловской области, еще двое детей в доставлены больницу, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.
Интерфакс вчера в 23:03
Космос

Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»

Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
ТАСС Наука 03 апреля в 20:43
Здоровье

Японский профессор рассказал, как быстро избавиться от боли в пояснице

РИА Новости 02:35
Общество

Режим полной самоизоляции в Тюменской области продлили до 30 апреля

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал изменения в постановление о введении режима самоизоляции на территории региона.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 13:37
Здоровье

Сергей Цивилев пообщался с врачом кемеровской инфекционной больницы №8

Комсомольская правда - Кемерово 02:30
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Peterburg2.ru вчера в 06:46
Политика

Киевский эксперт рассказал о страхе Зеленского

Попытки поскорее продавить открытие рынка земли на Украине через парламент свидетельствуют о том, что его запугали извне, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:11
Общество

Губернатор Новосибирской области разрешил работать учителям

На сайте правительства Новосибирской области появилось постановление губернатора Андрея Травникова, где указано, какие предприятия и организации могут работать с 6 апреля.
АиФ Новосибирск вчера в 04:31
Футбол

Роналду первым среди футболистов заработает $ 1 млрд за карьеру

Soccer.ru 02 апреля в 11:32
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
Происшествия

Лидера «Альянса врачей» Васильеву задержали в Новгородской области

Лидер профсоюза медиков "Альянс врачей" Анастасию Васильеву дважды задерживали в Новгородской области, куда активисты направились, чтобы передать местным врачам средства защиты от коронавируса.
Грани.ру 03 апреля в 04:18
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