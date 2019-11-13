Происшествия
Свободная ПрессаУбийца аспирантки Соколов дал признательные показания
«Сегодня Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя по 51 статье Конституции РФ и дал полные показания в качестве обвиняемого», - цитирует в ленте новостей «ТАСС» адвоката обвиняемого Александра Почуева. На данный момент Соколов по решению суда находится под стражей.
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