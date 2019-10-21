Происшествия

Lenta.ruLenta.ruУбийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове Михаил Туватин дал признательные показания. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России (СКР). По данным агентства, Туватин полностью признал вину.
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