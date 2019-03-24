Закон запретит опасным преступникам управлять такси, автобусами и трамваями Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и вообще заниматься автоперевозками. Соответствующий законопроект разработал Минтранс по поручению президента Владимира Путина.

с чего всё началось

В Минтрансе разработали законопроект, согласно которому водителям, у которых есть неснятая или непогашенная судимость по статьям «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Изнасилование», «Теракт», «Организация террористического сообщества», «Организация деятельности террористической организации», нельзя управлять общественным транспортом и такси.

Убийцам, насильникам и террористам запретят работать в такси

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