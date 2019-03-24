Общество
Pro Город КировУбийцам, насильникам и террористам запретят работать в такси
В Минтрансе разработали законопроект, согласно которому водителям, у которых есть неснятая или непогашенная судимость по статьям «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Изнасилование», «Теракт», «Организация террористического сообщества», «Организация деятельности террористической организации», нельзя управлять общественным транспортом и такси.
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с чего всё началось
Закон запретит опасным преступникам управлять такси, автобусами и трамваями Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и вообще заниматься автоперевозками. Соответствующий законопроект разработал Минтранс по поручению президента Владимира Путина.Коммерсантъвчера в 17:17
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Минтранс предложил запретить осужденным по тяжким статьям работать в такси
Rambler News Serviceвчера в 12:06
Минтранс предложил запретить осужденным за тяжкие преступления управлять такси
Парламентская газетавчера в 11:49
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