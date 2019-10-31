Происшествия
РБКУбийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара дверь открыл охранник
Сотрудник охранного агентства в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре, где вооруженный мужчина убил одного из детей, дистанционно открыл дверь постороннему человеку. Об этом сообщил РБК губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
В Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе (НАО) мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей.
РБК 08:57
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика
На Макгрегора заявили в российскую прокуратуру
Член Общественной палаты Султан Хамзаев подал заявление в прокуратуру России на ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора за его слова о дагестанцах.
Lenta.ru 11:03
Происшествия
Число жертв пожара в поезде в Пакистане возросло до 46
Число погибших в результате пожара в поезде в Пакистане возросло до 46, сообщает ANI.
RT на русском 01:19
Политика
В ДНР подтвердили дату начала разведения сил в Петровском
Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе должно начаться 4 ноября.
Известия 10:51
Общество
ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов
Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
Коммерсантъ 08:44
Экономика
Сергей Арбузов: Теперь любой человек с
На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного политика, главы Национального банка Украины (2010-2012 гг.) Сергея Арбузова: Теперь любой человек с легкостью сможет предсказать будущее курса гривны.
Голос Правды вчера в 12:41
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
Студия Rockstar Games опубликовала релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2. Ролик получился красочным, но он также включает в себя небольшие спойлеры.
News.ru 10:50
Политика
Закрылось посольство Израиля в России
Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.
Русская Планета вчера в 05:16
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия 29 октября в 05:59
Политика
Кремль исключил проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даты возможной встречи российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в «нормандском формате» пока нет, передает «РИА Новости».
РБК 09:30
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд
Федрезерв снизил ставку третий раз подряд: ранее это происходило в июле и сентябре, оба раза по 25 б.п. Июльское снижение стало первым со времён глобального финансового кризиса.
News.ru вчера в 14:48
Политика
В «Нафтогазе» отреагировали на решение по «Северному потоку-2»
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» в своей экономической зоне.
Русская Планета вчера в 09:57
Хоккей
Овечкин и Свечников признаны звездами дня в НХЛ
РБК вчера в 03:08
Футбол
«Ливерпуль» победил «Арсенал», пропустив пять голов в основное время
Регламентом турнира дополнительное время не предусмотрено, в серии пенальти успешнее оказался "Ливерпуль" (5:4), который и вышел в четвертьфинал.
Интерфакс-Спорт вчера в 18:01
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Армия и оружие
Премьер-министр Норвегии: российские подлодки не несут угрозу Норвегии
В сообщении говорится, что премьер-министр Норвегии заявила о том, что для защиты своей территории от российских субмарин и существует членство в НАТО.
Красная весна вчера в 12:44
Хоккей
«Сибирь» победила ЦСКА и одержала шестую победу подряд
Sports.ru 10:40
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Газета.Ru вчера в 07:36
Здоровье
Минздрав опроверг данные о снижении числа врачей в 54 регионах
Позднее новосибирский Минздрав опроверг данные о сокращении числа врачей в регионе в 2018 году.
RT на русском 10:47
Армия и оружие
Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир»
Читатели британского издания The Daily Mail прокомментировали материал о запуске баллистической ракеты «Булава» с подводного ракетного крейсера «Князь Владимир».
Известия 00:08
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь вчера в 05:24
Гаджеты
IFixit: наушники AirPods Pro невозможно отремонтировать
По ремонтопригодности AirPods Pro получили 0 балов, то есть их невозможно отремонтировать, и в таком случае выходом остаётся только полная замена.
Astera 07:20
Экономика
Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
REGNUM 29 октября в 03:57
Экономика
Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке
Греф заявил, что последнее снижение базовой ставки произошло 1 октября, сейчас она составляет 9,3%.
РБК 09:46
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС
Президент Чили Себастьян Пиньера на фоне массовых протестов жителей страны решил отменить саммит АТЭС и климатический форум COP25.
News.ru вчера в 10:50
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК 08:35
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну кофейного стакана в «Игре престолов»
Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в саге Эмилия Кларк рассказала, как стаканчик появился там.
RuNews24.ru 09:16
Гаджеты
Старые iPhone могут прекратить работать с ноября
Владельцам iPhone 5, которые были выпущены в 2012 году, следует обновить свои мобильные устройства.
ТК Звезда 28 октября в 11:06