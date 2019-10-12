Происшествия

YA62.ruYA62.ruУбийцу девятилетней девочки тайно вывезли из Саратова

Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, тайно вывезли в Саратова в соседний Энгельс, передает Telеgram-канал Mash. Источник отмечает, что полицейские перевезли его туда, чтобы жители Саратова не напали на преступника во время следственных и судебных мероприятий.
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Mash: Михаила Туватина тайно вывезли из Саратова

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