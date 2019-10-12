Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, тайно вывезли в Саратова в соседний Энгельс, передает Telеgram-канал Mash. Источник отмечает, что полицейские перевезли его туда, чтобы жители Саратова не напали на преступника во время следственных и судебных мероприятий.

Единоборства Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо Россиянин в канун встречи с доминиканцем показал на весах 79,0 кг, а вес Кастильо составил 79,3 кг.

Футбол Минспорт поддержал заявку Казани на Суперкубок УЕФА в 2023 году Министерство спорта России выразило поддержку Казани в проведении матча за Суперкубок УЕФА 2023 года.

Футбол Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.

Шоу-бизнес Суд определил, кто получит наследство Юлии Началовой Никулинский суд столицы во время нового заседания принял решение о том, наследство артистки достанется ее родителям — Виктору и Таисии Началовым, а также дочке Вере.

Авто Кроссовер Volkswagen Teramont получил купеобразный кузов Кросс-купе Volkswagen Atlas Cross Sport представлен официально на специальном мероприятии в Северной Америке, где также будет организована его сборка.

Экономика В этом году Россия рекордно сэкономила На сайте Министерства финансов сообщается о рекордно низком исполнении федерального бюджета за последние 10 лет, по итогам I-III кварталов 2019 года Расходы бюджета за период с января по сентябрь составили всего 12,05 триллиона рублей или 62,9% от уточненных параметров бюджета на весь 2019 год.

Теннис Зверев считает Медведева лучшим теннисистом планеты Ранее сообщалось, что Зверев победил Берреттини и стал соперником Медведева по финалу турнира АТР в Шанхае.

Происшествия Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк показала архивные фото актрисы Накануне, 11 октября, родственники Заворотнюк опубликовали опровержение некоторых новостей о ее состоянии, а также показали фотографии преследующих семью артистки папарацци.

Политика Британия призвала НАТО адаптироваться к «агрессии России» Североатлантический альянс должен адаптироваться к «российской агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства», заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на парламентской ассамблее НАТО.

Политика Глава МИД Украины объяснил причину срыва разведения войск в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пояснил в интервью «Укринформ», чем обусловлен срыв разведения сил в Донбассе.

Кино Умер американский актёр Роберт Форстер В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.

Происшествия Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».

Музыка Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.

Происшествия ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.

Игры Sony официально анонсировала PlayStation 5 Портал WIRED в эксклюзивном материале сообщил отличные новости: PlayStation 5 наконец-то анонсирована официально.

Здоровье Названы продукты, которые помогут очистить сосуды Сок граната при регулярном потреблении в течение года может помочь уменьшить толщину стенок сосудов на 30 процентов при условии, что продукт натуральный и хорошего качества.

Здоровье Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».