Происшествия

Lenta.ruLenta.ruУбийцу девятилетней девочки тайно вывезли из Саратова

Подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы Лизы Михаила Туватина тайно вывезли из Саратова, сейчас он находится в изоляторе города Энгельс и содержится в отдельной камере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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