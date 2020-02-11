Происшествия

Lenta.ruLenta.ruУбийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии

Убийцу полицейского на станции «Курская» московского метро приговорили к 18 годам колонии. Об этом во вторник, 11 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Коллегия присяжных вынесла подсудимому Нурлану Муратову обвинительный вердикт с оговоркой, что он заслуживает снисхождения.
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Мосгорсуд приговорил убийцу полицейского в метро к 18 годам колонии

Мосгорсуд отправил на 18 лет в колонию строгого режима уроженца Киргизии Нурлана Муратова по делу об убийстве полицейского на станции метро "Курская" в 2018 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Суд приговорил к 18 годам колонии Н.Муратова за убийство полицейского на «Курской»

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Мосгорсуд приговорил убийцу полицейского в метро к 18 годам колонии

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