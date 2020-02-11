Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова за убийство сотрудника полиции на станции метро «Курская» в 2018 году. «На основании вердикта присяжных признать виновным, назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима», — приводит РИА Новости слова судьи.
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Мосгорсуд приговорил убийцу полицейского в метро к 18 годам колонии

Мосгорсуд отправил на 18 лет в колонию строгого режима уроженца Киргизии Нурлана Муратова по делу об убийстве полицейского на станции метро "Курская" в 2018 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости03:55

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Убийца полицейского на «Курской» получил 18 лет колонии

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Вынесен приговор по делу об убийстве на станции метро «Курская»

Коммерсантъ05:16

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Интерфакс04:19

Уроженца Киргизии приговорили к 18 годам колонии за убийство полицейского в метро Москвы

ТАСС03:56

Мосгорсуд приговорил убийцу полицейского в метро к 18 годам колонии

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