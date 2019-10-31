Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВУбийцу ребенка в Нарьян-Маре ранее судили за нацистские фотографии

Убийца ребенка в Нарьян-Маре Денис Поздеев ранее привлекался к ответственности за фотографию свастики в социальной сети "ВКонтакте". Инцидент произошел еще в 2016 году. На его странице обнаружили фотографию с нацистской символикой, после чего дело было передано в суд.
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