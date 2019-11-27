Происшествия
ИзвестияУбийство главы ЦПЭ Ингушетии раскрыли за две недели
Убийство главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева полностью раскрыто, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. Глава ЦПЭ МВД Ингушетии Эльджаркиев был застрелен 2 ноября на улице Академика Анохина на западе Москвы.
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Политика
NI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму
Авторитетное американское издание "Нэйшнл Интерест" призывает Вашингтон пересмотреть позицию по Крыму.
Энергетика
Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту
Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Финансы
FTSE может снизить вес «ЛУКОЙЛа»
Индекс-провайдер FTSE в рамках предварительного пересмотра в декабре своих индексов понизил вес "ЛУКОЙЛа".
Происшествия
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
Как сообщает портал Diario Libre, в Доминиканской Республике произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились россияне.
Спорт
Российских спортсменов хотят отстранить от международных соревнований
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Байеру» и лишился шансов на Лигу Европы
Московский "Локомотив" в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов принимал немецкий "Байер" и уступил 0:2. Это поражение ставит крест на еврокубковых надеждах российского клуба.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Музыка
Отказ техники помешал дуэту из РФ на детском Евровидении
Технические неполадки стали причиной неудачного выступления российского дуэта на музыкальном конкурсе «Детское Евровидение — 2019».
Футбол
Левандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунды забил четыре гола в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Происшествия
Отец тюменского солдата Шамсутдинова опроверг сообщения об извинениях
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова опроверг информацию о том, что его сын извинился перед сослуживцем, сообщает Life.ru.
Космос
Полтора десятка спутников пополнят орбитальную группировку ГЛОНАСС
Полтора десятка навигационных космических аппаратов "Глонасс" планируется вывести на орбиту в 2020-2022 годах, следует из материалов компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (предприятие Роскосмоса), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Политика
В Раде зарегистрирован законопроект о новом порядке получения пенсий жителям ЛДНР
В Верховной Раде зарегистрировали проект закона предусматривающий получение пенсий жителями ЛНР и ДНР без регистрации переселенцами.
Технологии
Как «поет» Земля во время магнитных бурь, записали ученые Хельсинки
Команда ученых из Университета Хельсинки предоставила запись жуткой "песни", которую поет Земля, когда на нее обрушивается солнечная буря.
Политика
Жириновский предложил расширить пределы самообороны
К рассмотрению в Госдуме готовится законопроект, который позволит гражданам, обороняющимся в своём доме, применять любые средства для самообороны, рассказал газете «Известия» лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
Экономика
Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают фото лысого Филиппа Киркорова
Кто-то подметил, что на фото у Киркорова виден «говорящий» след от кольца на безымянном пальце.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Экономика
В Госдуме предложили выплачивать дольщикам процент с эскроу-счетов
Согласно проекту закона, доходы за пользование денежными средствами, размещенными на специальном счете эскроу, предлагается ежемесячно начислять дольщикам в виде процентов по средневзвешенной процентной ставке.
Авто
Эксперты провели аэродинамические испытания Tesla Cybertruck
У экспертов возникло множество вопросов по поводу аэродинамических характеристик, при заявленной скорости разгона до первой «сотни» за 2,9 секунды.
Спорт
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Здоровье
В роддоме Тынды ежегодно сокращается количество зарегистрированных родов
В родильном доме Тынды отмечают сокращение количества родов за последние несколько лет.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко помогает Дмитрию Тарасову выплачивать долги
Чтобы разобраться с долгами, игроку решила помочь его беременная супруга Анастасия Костенко.
Культура
Сергей Шнуров: России нужен образ сварщика, который идет к успеху
России нужен образ сварщика, который станет Илоном Маском, заявил музыкант Сергей Шнуров 26 ноября в ходе беседы с министром образования РФ Ольгой Васильевой в эфире телеканала "Россия 1".