Убийство главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева полностью раскрыто, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. Глава ЦПЭ МВД Ингушетии Эльджаркиев был застрелен 2 ноября на улице Академика Анохина на западе Москвы.

Убийство главы ЦПЭ Ингушетии раскрыли за две недели

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