Происшествия
РЕН ТВВ СК раскрыли детали убийства главы центра «Э» Ингушетии
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что убийство Эльджаркиева было совершено группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, убийца выстрелил в высокопоставленного полицейского из Ингушетии и его родственника не менее 10 раз.
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Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании данного уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
с чего всё началось
Криминалистов центрального аппарата СКР примут участие в расследовании убийства руководителя Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщается на сайте комитета.Коммерсантъ00:38
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