с чего всё началось

Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании данного уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что убийство Эльджаркиева было совершено группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, убийца выстрелил в высокопоставленного полицейского из Ингушетии и его родственника не менее 10 раз.

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