Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters. Прокуратура установила, что Пальме убил дизайнер Стиг Энгстрём (Stig Engstrom).

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 158

Общество В Татарстане потребительские расходы в апреле упали на треть Потребительские расходы в Татарстане в нерабочий апрель сократились почти на треть (32,6%).

Футбол «Зенит» предложил Смольникову новый контракт Защитник петербургского «Зенита» Игорь Смольников может подписать новый контракт с клубом.

Общество Власти назвали число смертей от коронавируса в Москве в мае Как отметили в департаменте, всего в мае 2020 года в Москве было зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5715 случаев больше, чем в мае 2019-го (9998). 16

Политика Песков заявил, что олигархов в России не существует Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул "деньги российских олигархов" в контексте финансирования оппозиционеров в республике. 885

Происшествия СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 210

Общество Иммунитет к коронавирусу выявили у 14% прошедших тесты россиян Тестирование на антитела в России прошли из 650 тыс. человек, по его итогам иммунитет выявили почти у 14%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 61

Происшествия Названа причина разлива нефтепродуктов в Норильске По предварительным данным, причиной разлива нефтепродуктов в Норильске стала просадка бетонной площадки под резервуаром. 47

Политика Путин намерен лично проголосовать по поправкам к Конституции Российский лидер Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, электронное голосование он пока не рассматривает. 674

Происшествия Возможный организатор убийства Старовойтовой доставлен в Петербург В Петербурге продолжается расследование убийства депутата Государственной Думы РФ Галины Старовойтовой, совершенного в 1998 году. 10

Политика Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией 18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые затем одобрили Госдума и Совфед. 53

Общество Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам. 523

Армия и оружие В США на учениях потеряли гиперзвуковую ракету Испытательный образец гиперзвуковой ракеты случайно отделился от самолета-носителя в ходе летных учений в США, но вовремя был уничтожен, 9 июня сообщает американский журнал Aviation Week. 73

Футбол Аленичев ответил экс-директору «Енисея», который обвинил его в злоупотреблении алкоголем Экс-наставник красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал слова бывшего спортивного директора клуба Дениса Петровского, который рассказал, как часто специалист употреблял алкоголь во время работы с командой.

Общество Беглов спросил у петербуржцев о порядке отмены ограничений Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:46 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 июня обратился к горожанам с просьбой ответить на вопрос о том, какие ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, нужно, по их мнению, отменить в первую очередь. 86