Общество
REGNUMUbisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry. Публикацию она сделала 10 июля на Twitter-странице проекта.
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Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
Вести.Ru вчера в 23:25
Происшествия
Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова
Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
ТАСС 05:29
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Российская газета 03:38
Политика
ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии
ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть. Об этом сообщает РИА «Новости».
Парламентская газета 08:03
Авто
Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник под маркой WEY
Компания Great Wall опубликовала первые официальные снимки нового рамного премиального внедорожник под маркой WEY.
Picsnews.net 11:36
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Общество
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае
Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
RT на русском 10:48
Единоборства
Все участники чемпионских боев UFC 251 успешно прошли взвешивание
Шестеро участников главных поединков турнира UFC 251 показали необходимые результаты на церемонии взвешивания, информирует пресс-служба промоушена.
РИА Новости 10:41
Общество
Попова раскритиковала «беспечных отдыхающих» на российских курортах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на российских курортах сегодня видна беспечность отдыхающих, это плохой прогностический признак, меры профилактики надо соблюдать.
РИА Новости 14:24
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 09:52
Политика
Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами
Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:09
Политика
Пушков оценил предложение включить Украину и Грузию в НАТО
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение американского эксперта по внешней политике Яна Бжезинского усилить давление на Россию посредством включения Украины и Грузии в НАТО.
Известия 15:18
Гаджеты
Процессоры Intel Alder Lake-S не будут поддерживать AVX-512. Это указывает на их гибридность
Сообщается, что данные компиляторы получили поддержку как настольных процессоров Alder Lake-S, так и серверных Xeon поколения Sapphire Rapids, которые должны прийти на смену Ice Lake-SP.
3DNews 13:49
Наука
Геологическая история Земли может быть переписана
Первые континенты сформировались на Земле около 3 млрд лет назад.
Live24 02:22
Футбол
Футбольный матч между «Локомотивом» и ЦСКА перенесли на 16 июля
Матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и столичным ЦСКА перенесли с 15 на 16 июля.
Вечерняя Москва 10:14
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
Общество
Формат праздничных школьных линеек на 1 сентября определят в августе
Попова отметила, что на формат школьных линеек повлияет общая ситуация с коронавирусом в стране.
МИР 24 15:58
Здоровье
ВОЗ выступила против возвращения полного карантина из-за пандемии
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса, но не исключает такой необходимости в ряде стран, если не отслеживать вспышки заболеваемости.
Парламентская газета 13:58
Наука
Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса
Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru 11:34
Наука
У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета
Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
Lenta.ru вчера в 21:40
Футбол
Станцию метро Санкт-Петербурга «Новокрестовская» переименуют в «Зенит»
Северо-западный участок Невско-Василеостровской линии метрополитена Санкт-Петербурга от станции "Приморская" до станции "Беговая", включая и станцию "Новокрестовская", построили специально к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Новые Известия 11:59
Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Ведомости вчера в 14:40
Политика
Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире
Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.
Lenta.ru 14:04
Здоровье
Названы вредные продукты при высоком уровне холестерина
Минимизировать потребление насыщенных жиров предписывали людям с диагнозом семейная гиперхолестеринемия в течение десятилетий.
Live24 08 июля в 05:25
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 11:00
Здоровье
Что нельзя употреблять в пищу при диабете
Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий 00:35