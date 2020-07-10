Ожидается, что на нём Ubisoft рассказжет о проекте игры Far Cry 6. Напомним, ранее гонконгский магазин PlayStation допустил утечку, которая подтвердила, что в проекте Far Cry 6 участвует актёр Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие», «Мандалорец»).

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

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