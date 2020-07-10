Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry. Публикацию она сделала 10 июля на Twitter-странице проекта.

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

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