Игры
REGNUMUbisoft подтвердила дату релиза Assassin’s Creed Valhalla
Париж, 12 июля 2020, 23:41 — REGNUM Французская компания Ubisoft подтвердила дату выхода будущей игры Assassin's Creed Valhalla. Соответствующее объявление она сделала 12 июля во время онлайн-трансляции Ubisoft Forward.
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Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
Режиссер Александр Сокуров поделился мнением о президенте России Владимире Путине, рассказав, насколько тот осведомлен о ситуации в стране, включая воровство среди олигархов.
Lenta.ru 08:44
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Астролог назвала знаки зодиака, которых ждет финансовый успех в июле
Астролог Татьяна Орлова сообщила, что людей трех знаков зодиака ждет финансовых успех во второй половине июля.
ФАН 03:38
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В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
Начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 среди военных.
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Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей за три доллара
Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех произведений из сборника "Если оно кровоточит" ("If It Bleeds").
Peterburg2.ru 16:36
Наука
Причиной возникновения депрессии назван вирус
Причиной возникновения депрессии назван вирус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 23:46
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Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru 00:19
Футбол
Полиция задержала 12-летнего ребенка по делу об угрозах в адрес Заа
Полиция графства Уэст-Мидлендс задержала подозреваемого в нанесении расистских оскорблений полузащитнику «Кристал Пэлас» Вильфриду Заа.
Спорт-Экспресс 12:41
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В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости 11:20
Происшествия
В Хабаровске вновь начались массовые акции протеста
Автомобилист, проезжающие по центральным улицам города, поддерживают протест путем подачи звуковых сигналов.
ИА Красная Весна 00:16
Автоспорт
В Renault подали протест против Racing Point
В воскресенье вечером после финиша Гран При Штирии команда Renault подала официальный протест против машин Racing Point.
F1news.ru 13:43
Общество
Обнулить велосипеды
Особенную роль в условиях пандемии, которая стала не только инфекционным, но и "инфляционным" фактором, начинают играть средства индивидуальной или микромобильности — велосипеды, самокаты, гироскутеры и прочее.
Сахалин.Инфо 19:25
Общество
Жёсткий карантин ввели в нескольких муниципалитетах Каталонии
Власти Каталонии решили ввести жёсткий карантин в восьми населённых пунктах региона для сдерживания распространения COVID-19, заявила советник здравоохранения женералитета Альба Вергес.
News.ru 15:10
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 06:33
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости 17:29
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила.
Коммерсантъ 17:06
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений
Москва с 13 июля переходит на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте столичного правительства.
Известия 18:14
Происшествия
В США застрелили рэпера Lil Marlo
Американский рэп-исполнитель Рудольф Джонсон, известный под псевдонимом Lil Marlo, был застрелен в Атланте Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.
RT на русском 19:14
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Автоспорт
Маттиа Бинотто: Никаких оправданий быть не может
F1news.ru 16:00
Общество
Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании
В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Газета.Ru 10:21
Футбол
Бышовец поддержал Карпина, раскритиковавшего РПЛ
Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в котором тот раскритиковал Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 16:45
Наука
Плацебо может избавить пациентов от хронических болей
В экспериментах поучаствовали добровольцы с диагнозами, для которых характерны хронические боли. Это фибромиалгия или остеоартроз.
Замана 11:04
Происшествия
В Германии начались поиски разоружившего полицейских мужчины с луком
В районе города Оппенау немецкой земли Баден-Вюртемберг полиция со спецназом и вертолетами ищет 31-летнего мужчину с луком, который ранее отобрал оружие у обнаруживших его полицейских и сбежал.
РБК 15:24
Здоровье
Россиян предупредили об опасности употребления кофе в жару
Медик предупреждает, что в жару следует ограничить употребление кофе, поскольку он приводит к обезвоживанию организма.
Evo-rus.com 07:56
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
Стало известно, что «АвтоВАЗ» начал выпускать внедорожник Chevrolet Niva под маркой Lada.
ToDay News Ufa 07:50
Армия и оружие
В Минобороны РФ сообщили о скором прорыве в разработке СВЧ-оружия
В Минобороны РФ заявили о скором прорыве в процессе разработки СВЧ-оружия.
Дни24 10 июля в 09:42