Игры
REGNUMUbisoft подтвердила дату релиза Assassin’s Creed Valhalla
Париж, 12 июля 2020, 23:41 — REGNUM Французская компания Ubisoft подтвердила дату выхода будущей игры Assassin's Creed Valhalla. Соответствующее объявление она сделала 12 июля во время онлайн-трансляции Ubisoft Forward.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Общество
В Роскосмосе ответили на слова Илона Маска о Сергее Королеве
Rambler News Service вчера в 04:00
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости 17:29
Армия и оружие
Российские военные отбили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии
Известия 15:18
Футбол
Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам
Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал неприличный жест фанату команды во время матча против «Уфы».
Известия 17:52
Футбол
«Борнмут» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии
"Борнмут" одержал крупную победу над "Лестером" в матче 35-го тура английской футбольной премьер-лиги.
РИА Новости 16:19
Футбол
«Милан» и «Наполи» сыграли вничью в матче чемпионата Италии
Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Наполи" со счетом 2:2 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Италии.
ТАСС Спорт 17:44
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Общество
В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 16:35
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Культура
Картина Роя Лихтенштейна продана на аукционе Christie’s за $46 млн
ToDay News Ufa 16:47
Армия и оружие
Назван способный в одиночку сдержать флот НАТО корабль России
Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» после глубокой модернизации сможет в одиночку сдержать флот НАТО, пишет РИА Новости.
Lenta.ru 17:02
Общество
Десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
Новый Калининград.Ru вчера в 08:23
Космос
Орбиту МКС скорректировали перед запуском «Прогресса МС-15»
Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" запланирован на 23 июля с космодрома Байконур.
ТАСС вчера в 15:33
Футбол
Московское «Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ
Столичный ФК «Динамо» одержал победу над соперниками из самарских «Крыльев Советов» в 28-м туре чемпионата России по футболу.
Вечерняя Москва 13:37
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Здоровье
Из-за бубонной чумы в Республике Алтай запретили охоту на сурков
Из-за вспышки бубонной чумы в Монголии в Республике Алтай запретили охотиться на сурков. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора.
Регион online 14:54
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила.
Коммерсантъ 17:06
Общество
Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
Авто
Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya
Nissan опубликовал один из финальных тизеров компактного электрического кроссовера Ariya, дебют которого состоится 15 июля.
Informus.ru 10 июля в 13:03
Экономика
Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса.
Газета.Ru вчера в 05:38
Политика
Лидер Сербии Вучич заявил о возобновлении переговоров с Косово
Диалог Сербии и Косово при посредничестве Евросоюза восстановлен после 20-месячного перерыва, заявил президент Сербии Александр Вучич 12 июля в своем Instagram.
ИА Красная Весна 16:36
Политика
Вучич назвал протесты в Сербии бессмысленными
В акции протеста перед Скупщиной (парламентом) Сербии в Белграде в воскресенье участвуют менее 500 человек, заявил вечером президент Александр Вучич, назвав эти собрания бессмысленными.
РИА Новости 16:28
Спорт
Британские спортсмены на Олимпиаде 2012 принимали секретный препарат
ИА Красная Весна 14:12
Футбол
У Лунева диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра
Голкипер «Зенита» Андрей Лунев прошел медицинское обследование.
Советский спорт 15:45
Армия и оружие
Идея оборотной стрельбы: генерал-майор авиации рассказал, как перевесил ракеты на Су-25 на 180 градусов
Герой СССР, генерал-майор авиации в отставке Александр Руцкой рассказал в программе «Военная приемка» на «Звезде» о том, как однажды решил перевесить на 180 градусов ракеты на своем Су-25 во время войны в Афганистане.
ТК Звезда 10:41
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32