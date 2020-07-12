Игры
REGNUMUbisoft подтвердила дату релиза Assassin’s Creed Valhalla
Париж, 12 июля 2020, 23:41 — REGNUM Французская компания Ubisoft подтвердила дату выхода будущей игры Assassin's Creed Valhalla. Соответствующее объявление она сделала 12 июля во время онлайн-трансляции Ubisoft Forward.
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Происшествия
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс 11:51
Происшествия
Больше 140 малышей эвакуировали из детсада в Южно-Сахалинске
К моменту прибытия пожарных наблюдалось задымление в электрощитовой. Персонал дошкольного учреждения эвакуировал 141 ребенка.
АСТВ 20:27
Авто
Почти машина. Сколько стоят электросамокаты и почему их стоит покупать?
Электрические самокаты начального уровня, которые обычно покупают для знакомства с этим транспортом, позволят сэкономить деньги на бензине.
Life.ru 10 июля в 05:00
Киберспорт
Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября
Стала известна дата запуска Watch Dogs Legion. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One уже 29 октября 2020 года.
МИТ 17:52
Политика
Экс-губернатор Сергей Левченко о конфликте с Кремлем, Фургале, Путине и партии власти
Неожиданный арест популярного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинениям в преступлениях 16-летней давности показал, что власть продолжает «мочить» оппозиционных чиновников и лидеров общественного мнения.
Свободная Пресса 03:18
Армия и оружие
Минобороны усилит защиту Поволжья и Урала «Триумфами»
К концу года воинские части на Урале и в Поволжье перевооружат на новейшие зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф».
URA.Ru 18:20
Здоровье
Альтернатива изоляции в Швеции дала отрицательные результаты
В самом начале пандемии коронавируса в Швеции введена альтернативная режиму изоляции модель борьбы с коронавирусом, предполагающая самоответственность: соблюдение социальной дистанции в общественных местах для всех граждан, а больным гражданам предложено оставаться дома.
ИА Красная Весна 12:57
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости вчера в 08:26
Космос
Стало известно, как космонавтов защитят от радиации в новом модуле МКС
Стоит отметить, что модуль "Наука" начали строить еще в 1995 году в качестве наземного дублера первого модуля МКС "Заря".
Online47.ru 20:48
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила.
Коммерсантъ 17:06
Технологии
Сбербанк запустил сервис бесконтактной оплаты SberPay
Москва, 11 июля 2020, 10:00 — REGNUM Запущен новый сервис бесконтактной оплаты SberPay с помощью банковской карты, привязанной к Android-смартфонам.
REGNUM вчера в 03:00
Общество
ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы
Как сообщает ToDay News Ufa, в Пенсионном фонде России рассказали, как пенсионера могут получить надбавки за трудовой стаж, полученный еще при СССР.
ToDay News Ufa 10 июля в 15:14
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Ирина Хонда, вдова актера Виктора Проскурина, покидает квартиру в Москве и переезжает в Санкт-Петербург.
НТВ 08:54
Игры
Корпоративные акулы — авторы Cyberpunk 2077 представили двух новых персонажей
CD Projekt RED представила двух новых персонажей Cyberpunk 2077 — мистера Голдхенда и мистера Дженкинса.
CyberSport.ru 10 июля в 04:11
Культура
Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко
Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Экономика сегодня 12:26
Общество
Депутаты от ЛДПР предлагают индексировать пенсии работающим инвалидам
Депутаты от фракции ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов в понедельник вносят в Госдуму законопроект, позволяющий индексировать страховые пенсии работающих инвалидов и фиксированные выплаты к ним.
ТАСС 17:11
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Общество
Волна жары прогнозируется в нескольких регионах России на Урале
Температура выше нормы на 6-7 градусов прогнозируется в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях до середины недели.
ТАСС 19:01
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12:37
Общество
В США покончил с собой внук Элвиса Пресли
В американском городе Калабасас (штат Калифорния) в собственной квартире найден мертвым 27-летний Бенджамин Кио — внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.
РБК 20:45
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Потребителей в России освободили от оплаты установки приборов учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тысяч рублей.
BFM.ru 14:43
Здоровье
В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса
В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам.
Газета.Ru 14:46
Общество
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
Lenta.ru 20:15
Космос
Новый телескоп может помочь в обнаружении черных дыр
Астрономы предполагают, что Девятая планета может оказаться черной дырой, которую можно будет обнаружить при помощи телескопа Обсерватории имени Веры Рубин, говорится в исследовании, опубликованном на сайте arXiv.org.
Live24 вчера в 05:20
Автоспорт
ФИА приняла к рассмотрению протест «Рено» против «Рэйсинг Пойнт»
Напомним, ранее представители «Рено» пожаловались на нарушение регламента со стороны «Рэйсинг Пойнт».
Матч ТВ 16:42
Политика
Вучич заявил об отсутствии «российского следа» в протестах в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что прокомментировал данные о "российском следе" в протестах. Об этом сообщает телеканала Pink.
Газета.Ru 20:34
Общество
Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин 9 июля подписал указ о возобновлении работы аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа, а также об открытии детских лагерей и снятии ограничений в сфере предпринимательства.
РИА Новости 17:17
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58