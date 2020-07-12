Париж, 12 июля 2020, 23:41 — REGNUM Французская компания Ubisoft подтвердила дату выхода будущей игры Assassin's Creed Valhalla. Соответствующее объявление она сделала 12 июля во время онлайн-трансляции Ubisoft Forward.

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