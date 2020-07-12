Игры
REGNUMUbisoft подтвердила дату релиза Assassin’s Creed Valhalla
Париж, 12 июля 2020, 23:41 — REGNUM Французская компания Ubisoft подтвердила дату выхода будущей игры Assassin's Creed Valhalla. Соответствующее объявление она сделала 12 июля во время онлайн-трансляции Ubisoft Forward.
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Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Интерфакс вчера в 22:32
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru 11 июля в 06:40
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Экономика
Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров
Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер 11 июля в 10:04
Армия и оружие
Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции
Бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан заявил, что испытания российских систем С-400 позволили турецким военнослужащим изучить особенности применения, а также оценить эффективность российских комплексов и, вероятно, обнаружить слабые места.
Военное дело вчера в 04:55
Армия и оружие
Герой России рассказал о ракетном обстреле своего Су-25
Командующий дальней авиацией, Герой России и заслуженный военный летчик Сергей Кобылаш рассказал, как попал под обстрел на штурмовике Су-25 в Южной Осетии в 2008 году.
Известия вчера в 17:29
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
Более 1200 российских военнослужащих лечатся от новой коронавирусной инфекции в настоящее время, сообщил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.
РИА Новости вчера в 17:14
Общество
Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда
Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
Lenta.ru вчера в 10:14
Музыка
Александр Ревва презентовал клип «Перетанцуй меня»
В видеоролике видно, как Артур Пирожков начинает танцевать дома, соблюдая режим самоизоляции, однако ему становится скучно танцевать одному, и он отправляется во двор, где продолжает танцевать.
Evo-rus.com 11 июля в 07:36
Общество
ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу
Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу.
Известия вчера в 23:03
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Спорт
Британские спортсмены на Олимпиаде 2012 принимали секретный препарат
ИА Красная Весна вчера в 14:12
Авто
Kia Rio вновь возглавила рейтинг самых популярных иномарок в России
Самой популярной иномаркой в России названа Kia Rio, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 09:38
Футбол
Петербургского арбитра Лапочкина заподозрили в игре на ставках
Футбольного арбитра из Петербурга Сергея Лапочкина подозревают в игре на спортивном тотализаторе, сообщает Metaratings.ru.
Московский Комсомолец вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru вчера в 08:00
Биатлон
Майгуров единогласно избран на пост президента СБР
В Химках состоялась внеочередная отчётно-выборная конференция СБР, по её итогом был избран президент организации, которым стал Виктор Майгуров, сменивший на этом посту Владимира Драчёва.
Sport.ru 11 июля в 05:29
Футбол
Тренер «Динамо» Новиков высказался об игре с «Крыльями»
Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков высказался об игре с "Крыльями Советов" в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 23:52
Авто
В Китае выпустили компактвэн дешевле Lada Largus в 1,5 раза
Фургончик стоит почти в полтора раза меньше, чем Lada Largus.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
Гаджеты
Холдинг из Европы перехватывает у японцев лидерство в EUV наноэлектронике
Оборудование холдинга ASML из Нидерландов чаще всего упоминается при переходе полупроводниковой отрасли на использование литографии с EUV, однако японские поставщики оснастки и материалов не собираются уступать перспективный рынок конкурентам.
ИА Красная Весна вчера в 12:02
Космос
Стало известно, как космонавтов защитят от радиации в новом модуле МКС
Стоит отметить, что модуль "Наука" начали строить еще в 1995 году в качестве наземного дублера первого модуля МКС "Заря".
Online47.ru вчера в 20:48
Экономика
В России резко подорожал анальгин
В июне в России резко подорожал анальгин. Об этом пишет газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 20:58
Армия и оружие
Власти ДНР назвали битву под Иловайском главной военной победой
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что битва под Иловайском является главной военной победой республики.
News.ru вчера в 09:32
Гаджеты
В продаже появился смартфон с Android 10 Go за 60 долларов
«Oukitel» — технобренд, который представил новый смартфон Oukitel C19, стоимость новинки 80 долларов, однако компания предлагает устройство со скидкой в 20 долларов, отмечает портал «Gizmochina».
ГЛАС.RU вчера в 23:54
Политика
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Сотрудники лаборатории в Ухане, получившей мировую известность после пандемии коронавирусной инфекции, покинули страну и сотрудничают с западными спецслужбами.
Известия вчера в 14:39
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за несколько лет спел на публике
Paparazzi.ru вчера в 15:15
Футбол
Карпин: это ненормальный чемпионат России
Раньше был Росгосстрах — чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор — чемпионат России.
RT на русском вчера в 14:26
Происшествия
Десять поездов задерживаются из-за схода вагонов в Тульской области
Железнодорожники продолжают восстановительные работы на перегоне Лазарево-Щекино в Тульской области, где накануне сошли с рельсов вагоны грузового поезда, из-за аварии десять поездов задерживаются, сообщает служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги (МЖД).
Интерфакс 00:00
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
Стало известно, что «АвтоВАЗ» начал выпускать внедорожник Chevrolet Niva под маркой Lada.
ToDay News Ufa вчера в 07:50
Политика
Санкэй симбун (Япония): хватит выражать сожаления по поводу незаконных действий других стран в отношении островов Сенкаку и «северных территорий»
Санкэй симбун (Япония): хватит выражать сожаления по поводу незаконных действий других стран в отношении островов Сенкаку и «северных территорий»
ДВ-РОСС вчера в 23:10