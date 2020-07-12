Игры

REGNUMREGNUMUbisoft подтвердила дату релиза Assassin’s Creed Valhalla

Париж, 12 июля 2020, 23:41 — REGNUM Французская компания Ubisoft подтвердила дату выхода будущей игры Assassin's Creed Valhalla. Соответствующее объявление она сделала 12 июля во время онлайн-трансляции Ubisoft Forward.
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30-минутная презентация и дата выхода нового Assassin’s Creed

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Официально: Assassin’s Creed Valhalla выйдет 17 ноября, но версии для PS5 и Xbox Series X задержатся

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Assassin’s Creed Valhalla выйдет 17 ноября

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Мы поиграли в Assassin’s Creed Valhalla. Один шаг вперёд, два назад

Игромания.рувчера в 15:45

Дата выхода Assassin’s Creed Valhalla: релиз запланирован на 17 ноября

Чемпионатвчера в 15:43
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Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

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Экономика

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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

Более 1200 российских военнослужащих лечатся от новой коронавирусной инфекции в настоящее время, сообщил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.
РИА Новости вчера в 17:14
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Общество

Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда

Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
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Evo-rus.com 11 июля в 07:36
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Общество

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу.
Известия вчера в 23:03
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
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Спорт

Британские спортсмены на Олимпиаде 2012 принимали секретный препарат

ИА Красная Весна вчера в 14:12
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Kia Rio вновь возглавила рейтинг самых популярных иномарок в России

Самой популярной иномаркой в России названа Kia Rio, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 09:38
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Футбол

Петербургского арбитра Лапочкина заподозрили в игре на ставках

Футбольного арбитра из Петербурга Сергея Лапочкина подозревают в игре на спортивном тотализаторе, сообщает Metaratings.ru.
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Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru вчера в 08:00
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Майгуров единогласно избран на пост президента СБР

В Химках состоялась внеочередная отчётно-выборная конференция СБР, по её итогом был избран президент организации, которым стал Виктор Майгуров, сменивший на этом посту Владимира Драчёва.
Sport.ru 11 июля в 05:29
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Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков высказался об игре с "Крыльями Советов" в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 23:52
Авто

В Китае выпустили компактвэн дешевле Lada Largus в 1,5 раза

Фургончик стоит почти в полтора раза меньше, чем Lada Largus.
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Гаджеты

Холдинг из Европы перехватывает у японцев лидерство в EUV наноэлектронике

Оборудование холдинга ASML из Нидерландов чаще всего упоминается при переходе полупроводниковой отрасли на использование литографии с EUV, однако японские поставщики оснастки и материалов не собираются уступать перспективный рынок конкурентам.
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Стало известно, как космонавтов защитят от радиации в новом модуле МКС

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Online47.ru вчера в 20:48
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В России резко подорожал анальгин

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Андрей Губин впервые за несколько лет спел на публике

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Десять поездов задерживаются из-за схода вагонов в Тульской области

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Стало известно, что «АвтоВАЗ» начал выпускать внедорожник Chevrolet Niva под маркой Lada.
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