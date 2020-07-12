Assassin’s Creed Valhalla выйдет 17 ноября на Xbox One, PlayStation 4 и PC (в магазинах Epic Games Store и Ubisoft Store).

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,3K

Общество Эксплуатацию старых автомобилей могут запретить в России В России могут законодательно запретить эксплуатацию старых автомобилей. Соответствующие предложения изучаются в Минтрансе и Минпромторге. 161

Финансы Набиуллина нашла дыру на 12 млрд долларов в платежном балансе России По сравнению с прошлым годом выручка от нефти упала с 30 до 12,8 млрд долларов, а экспорт нефтепродуктов – с 16,5 до 9,5 млрд долларов.

Общество C самой высокой заболеваемостью туберкулезом регионы назвал Минздрав Больше всего заражений туберкулезом в России по итогам прошлого года было зафиксировано на Чукотке: 136,9 случаев на 100 тысяч человек населения, передает RT. 106

Киберспорт Разработчики CS:GO объяснили причину проблем с FPS в режиме «доверия» Ранее Valve выпустила патч, который исправил проблему с падением FPS, а разработчик читов для CS:GO рассказал, что обновление с режимом «доверия» могло бы оказаться полезным в борьбе с читами, если бы вышло пять лет назад. 2

Политика Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму «Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости». 434

Политика «Коммерсантъ» назвал возможных кандидатов на замену Фургалу Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в конце прошлой недели по подозрению в организации убийств предпринимателей, может быть отправлен в отставку до четверга, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника. 3

Политика ЕС ускорит развитие Украины как аграрной сверхдержавы Между Украиной и ЕС начинает разгораться скандал. Причина - в попытке Киева поддержать свое машиностроение, оказавшееся на грани гибели. 5

Гаджеты Apple разрабатывает собственную игровую консоль на базе ARM В компании пока что не комментировали слухи. Компания Apple занимается разработкой собственной игровой консоли на базе процессора ARM. 3

Происшествия В Иркутске водитель автобуса №13 протаранил иномарку после конфликта В Иркутске водитель рейсового автобуса №13 протаранил легковой автомобиль. Инцидент произошел 10 июля в Ленинском округе.

Армия и оружие Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25 Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25. 16

Футбол «Спартак» сохранил прописку в премьер-лиге за два тура до финиша Футболисты московского "Спартака" обеспечили себе прописку в Российской премьер-лиге за два тура до окончания нынешнего сезона.

Игры Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2 Любой желающий прошедший регистрацию на сервисе Uplay может совершенно бесплатно загрузить Watch Dogs 2. Стоит отметить, что после презентации бесплатная раздача закончится. 12