Игры
SrnskAssassin’s Creed Valhalla выйдет в ноябре
Assassin’s Creed Valhalla выйдет 17 ноября на Xbox One, PlayStation 4 и PC (в магазинах Epic Games Store и Ubisoft Store).
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Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Общество
Эксплуатацию старых автомобилей могут запретить в России
В России могут законодательно запретить эксплуатацию старых автомобилей. Соответствующие предложения изучаются в Минтрансе и Минпромторге.
Русская Планета вчера в 17:12
Финансы
Набиуллина нашла дыру на 12 млрд долларов в платежном балансе России
По сравнению с прошлым годом выручка от нефти упала с 30 до 12,8 млрд долларов, а экспорт нефтепродуктов – с 16,5 до 9,5 млрд долларов.
Капитал страны 11 июля в 02:21
Общество
Итальянцы этим летом не хотят принимать туристов из США
Лояльнее итальянцы относятся к китайцам: против них высказались 57% опрошенных. Британцев не хотят пускать в страну 44%.
ToDay News Ufa вчера в 08:24
Общество
C самой высокой заболеваемостью туберкулезом регионы назвал Минздрав
Больше всего заражений туберкулезом в России по итогам прошлого года было зафиксировано на Чукотке: 136,9 случаев на 100 тысяч человек населения, передает RT.
Live24 вчера в 03:31
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Киберспорт
Разработчики CS:GO объяснили причину проблем с FPS в режиме «доверия»
Ранее Valve выпустила патч, который исправил проблему с падением FPS, а разработчик читов для CS:GO рассказал, что обновление с режимом «доверия» могло бы оказаться полезным в борьбе с читами, если бы вышло пять лет назад.
Cyber.sports.ru вчера в 03:31
Общество
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском вчера в 06:50
Общество
Десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
Новый Калининград.Ru 11 июля в 08:23
Армия и оружие
После боя на границе Азербайджана и Армении умер еще один солдат
Вести.Ru вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Экс-супругу Аршавина не узнали на фото после пластической операции
Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина решилась на пластическую операцию.
Пятый канал 11 июля в 23:36
Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Кино
Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев
Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Анжелика Варум помолодела на карантине
RuNews24.ru вчера в 05:46
Политика
«Коммерсантъ» назвал возможных кандидатов на замену Фургалу
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в конце прошлой недели по подозрению в организации убийств предпринимателей, может быть отправлен в отставку до четверга, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.
РБК 00:58
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Космос
Физики выдвинули новую теорию о состоянии Вселенной до Большого взрыва
Физики выдвинули новую теорию о состоянии Вселенной до этого события, сочтя предыдущую модель неполной.
Актуальные Новости вчера в 01:34
Политика
ЕС ускорит развитие Украины как аграрной сверхдержавы
Между Украиной и ЕС начинает разгораться скандал. Причина - в попытке Киева поддержать свое машиностроение, оказавшееся на грани гибели.
Вечерний курьер 11 июля в 05:11
Гаджеты
Apple разрабатывает собственную игровую консоль на базе ARM
В компании пока что не комментировали слухи. Компания Apple занимается разработкой собственной игровой консоли на базе процессора ARM.
Деловое.ТВ вчера в 09:18
Происшествия
В Иркутске водитель автобуса №13 протаранил иномарку после конфликта
В Иркутске водитель рейсового автобуса №13 протаранил легковой автомобиль. Инцидент произошел 10 июля в Ленинском округе.
Твой Иркутск 01:34
Армия и оружие
Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25
Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25.
РИА Новости вчера в 15:30
Происшествия
В Нижегородской области при крушении самолета Ан-2 погиб человек
На юге Нижегородской области упал легкомоторный самолет Ан-2, в результате чего погиб человек.
РБК вчера в 22:38
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Вести.Ru вчера в 15:43
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Футбол
«Спартак» сохранил прописку в премьер-лиге за два тура до финиша
Футболисты московского "Спартака" обеспечили себе прописку в Российской премьер-лиге за два тура до окончания нынешнего сезона.
Вести.Ru вчера в 16:41
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 11 июля в 06:48
Игры
Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2
Любой желающий прошедший регистрацию на сервисе Uplay может совершенно бесплатно загрузить Watch Dogs 2. Стоит отметить, что после презентации бесплатная раздача закончится.
The GEEK вчера в 15:00
Энергетика
Минэнерго заявило о расширении программы по переводу транспорта на газ
Программа по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, в которой принимают участие 27 регионов России, может быть расширена на всю территорию страны.
Известия 00:27
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Происшествия
В Приморье осудят экс-полицейских за убийство человека на охоте
ТАСС вчера в 23:48