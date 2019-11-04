Происшествия

РБКРБКУбитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили

Эльджаркиевы были застрелены вечером 2 ноября на юго-западе Москвы.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили

РБК08:42

В Назрани похоронили убитого в Москве начальника центра «Э» по Ингушетии

РИА Новости06:31

Главу центра «Э» Ингушетии и его брата похоронили в Назрани

РЕН ТВ04:05

Источник: в Ингушетии прошли похороны убитых в Москве главы ЦПЭ региона и его брата

ТАСС05:47

Убитого начальника ингушского центра «Э» похоронили в Назрани

Коммерсантъ04:47

В Ингушетии похоронили убитых в Москве главу ЦПЭ региона и его брата

Известия06:18

В Назрани прощаются с убитым в Москве главой центра «Э» Ингушетии

Life.ru03:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Экономика

Акции McDonald’s упали на фоне увольнения гендиректора

Стоимость акций американской корпорации McDonald’s упала на фоне объявления об увольнении генерального директора Стива Истербрук, сообщает CNBC.
REGNUM 13:53
Шоу-бизнес

Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери

Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.
РИА Новости 14:51
Политика

Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Музыка

Путин прибыл на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»

Пятый канал 14:37
Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
REGNUM 10:29
Политика

Глава МИД Украины выступил против посещения Золотого депутатом Госдумы

Глава МИД Украины Вадим Пристайко выступил против поездки депутата Государственной lумы РФ Алексея Журавлева («Родина») в зону разведения сил в Золотом.
REGNUM 07:19
Футбол

«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско

Московский "Спартак" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:00
Общество

Россия увеличит на $10 млн ежегодную помощь Африке через программы ООН

"Вопросы экономического развития являются неотъемлемой и приоритетной составляющей в отношениях нашей страны с государствами континента, что еще раз подтвердил состоявшийся в октябре в Сочи первый саммит Россия - Африка", - подчеркнул он.
ТАСС 13:18
Политика

США ввели новые санкции против Ирана

Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
РИА Новости 12:26
Общество

Полиция открыла огонь по протестующим в Багдаде

Иракская полиция 4 ноября открыла огонь по участникам акции протеста в центральной части Багдада.
Daily Storm 09:25
Экономика

МВФ назвал страну с самой быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, достигнет 86%.
РБК 13:34
Армия и оружие

Украинский суд приговорил ополченца ЛНР к восьми годам лишения свободы

Военнослужащий Луганской Народной Республики, ранее задержанный контрразведкой Службы безопасности Украины, был приговорен к восьми годам лишения свободы.
ИА Новороссия 14:22
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Музыка

Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»

Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru 01 ноября в 16:14
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Вести.Ru 13:22
Игры

Пять больших консольных игр, что доберутся до PC

В 2019 году случилось странное — было объявлено о том, что некоторые именитые консольные эксклюзивы все-таки доберутся до PC в ближайшем будущем, и именно о них мы и поговорим.
ИА Вебург вчера в 08:00
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru 02 ноября в 20:48
Политика

Президенту Эстонии советуют не ездить в Москву на 9 мая

МИД Эстонии не готовится к визиту президента республики Керсти Кальюлайд в Москву на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, заявил глава внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу порталу ERR.
Газета.Ru 08:36
Общество

Акция памяти Гандзюк пройдет в 40 городах Украины и мира

Более 40 городов Украины и мира в понедельник, 4 ноября, присоединятся к акции «Год без Кати», посвященной памяти херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк.
Украина.ру 06:12
Спорт

Олимпийский чемпион Василенко умер в возрасте 43 лет

Известия 14:29
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей.
Газета.Ru вчера в 10:12
Общество

В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад судно

На протяжении 100 лет судно, пребывавшее на одном месте приблизительно в 1,5 километра от водопада «Подкова», служило одной из достопримечательностей Ниагарского комплекса.
RuNews24.ru 08:43
Общество

Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК 12:04
Общество

Путин и Патриарх Кирилл возложили цветы в День народного единства

Сегодня, 4 ноября, российский лидер Владимир Путин и Святейший Патриарх Кирилл возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства.
Царьград 05:17
Здоровье

Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха

Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец 09:44
Политика

Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России

Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Российская газета 12:47
Кино

Новый «Терминатор» неудачно стартовал в американском прокате

Кinomania 06:35
Политика

О попытках свергнуть Зеленского заявили на Украине

Бывший министр юстиции страны Елена Лукаш заявила о том, что на Украине сейчас некие политические силы пытаются свергнуть действующего президента.
Южный Федеральный 00:31
ещё по теме
Главное