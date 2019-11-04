Происшествия
РБКУбитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:25, Вашингтон
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Футбол
Бакаев прокомментировал судейство в матче «Спартак» — «Арсенал»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после поражения красно-белых от «Арсенала» (0:1) в матче 15-го тура чемпионата России допустил, что судьи ошибались по ходу игры, но призвал не искать оправданий.
Спорт-Экспресс 13:14
Общество
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.
Московский Комсомолец вчера в 18:32
Политика
Стало известно будущее Украины без транзита российского газа
Юрий Витренко, занимающий пост исполнительного директора «Нафтогаза», заявил о том, что запуск трубопровода «Северный потока – 2» ознаменует прекращение транзита газа через украинскую территорию.
Наша версия 12:10
Единоборства
Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.
Sport24.ru вчера в 05:20
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Общество
Демонстранты освистали Меркель у мемориала жертвам неонацистов
Аргументы и Факты 10:24
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Происшествия
Сбивший под Пионерским женщину с ребенком водитель задержан
Невские Новости 10:18
Политика
Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили санкции против России
Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к сентябрьскому решению Евросоюза продлить антироссийские санкции.
РИА Новости 12:50
Общество
На Петербург надвигается метель
В Северной столице будет ветрено и снежно, сообщили «Форпосту» в ГУ МЧС по городу. Во вторник, 5 ноября, в Петербург придёт метель.
Форпост Северо-Запад 10:13
Политика
Жена беглого генпрокурора Украины Луценко сложила депутатский мандат
Депутат от "Евросолидарности" и супруга беглого экс-генпрокурора Украины Луценко подтвердила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем.
ИА Новороссия 07:10
Политика
Бюст Евгения Примакова открыли в Белграде
News.ru 10:44
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
REGNUM 10:29
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Культура
Киану Ривз очень любит своего персонажа Cyberpunk 2077
Похоже, Киану Ривзу (Keanu Reeves) очень нравится работать с CD Projekt RED.
3DNews 12:47
Политика
О попытках свергнуть Зеленского заявили на Украине
Бывший министр юстиции страны Елена Лукаш заявила о том, что на Украине сейчас некие политические силы пытаются свергнуть действующего президента.
Южный Федеральный 00:31
Армия и оружие
В Литве стартовали масштабные учения НАТО
В сообщении сказано, что в маневрах принимают участие четыре тысячи военных и более тысячи единиц различной техники из 11 стран-членов Североатлантического альянса.
ГЛАС.RU 03:10
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток вчера в 09:38
Политика
Тегеран запустил 30 новых центрифуг для обогащения урана
Иран запустил 30 новых центрифуг с целью обогащения урана и значительно увеличил производство низкообогащенного урана на своих предприятиях, сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.
Взгляд.ру 06:17
Футбол
Клопп ответил Гвардиоле, который назвал Мане симулянтом
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который заявил, что форвард красных Садио Мане в некоторых моментах прибегает к симуляции.
Чемпионат 10:56
Армия и оружие
Зеленский приказал усилить безопасность на арсеналах и складах ВСУ
Отдельные задачи Зеленский поставил генштабу ВСУ, которому предстоит подвести уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения к стандартам НАТО, а также организовать соответствующую охрану и оборону этих объектов и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.
ФАН 12:14
Футбол
Хусаинов: «Луценко нужно было удалять»
Экс-арбитр FIFA Сергей Хусаинов считает, что форварда «Арсенала» Евгения Луценко нужно было удалять за фол на защитнике «Спартака» Айртоне в игре 15-го тура РПЛ.
ProstoProSport 12:50
Общество
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
Pravda.Ru вчера в 07:26