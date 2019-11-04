Происшествия

РБКРБКУбитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили

Эльджаркиевы были застрелены вечером 2 ноября на юго-западе Москвы.
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РБК10:00

В Назрани похоронили убитого в Москве начальника центра «Э» по Ингушетии

РИА Новости06:31

В Назрани прощаются с убитым в Москве главой центра «Э» Ингушетии

Life.ru03:38

Источник: в Ингушетии прошли похороны убитых в Москве главы ЦПЭ региона и его брата

ТАСС05:47

Убитого начальника ингушского центра «Э» похоронили в Назрани

Коммерсантъ04:47

Главу центра «Э» Ингушетии и его брата похоронили в Назрани

РЕН ТВ04:05

В Ингушетии похоронили убитых в Москве главу ЦПЭ региона и его брата

Известия06:18
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Общество

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Музыка

Украинка Maruv стала лучшей российской исполнительницей по версии MTV

Газета.Ru 09:13
Футбол

Президент «Урала» недоволен игрой команды в обороне

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов остался недоволен игрой команды в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом", передает ТАСС.
Газета.Ru 11:45
Происшествия

В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими

Инцидент произошел в роддоме № 18 на проспекте Солидарности, 6.
РИА Новости 11:25
Политика

В «Нафтогазе» рассказали, что будет с украинской ГТС после запуска «Северного потока-2»

Запуск «Северного потока-2» будет означать, что транзит российского газа через территорию Украины будет прекращен, а ГТС может быть полезна для альтернативных вариантов транспортировки или хранения газа, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью «24 каналу».
Rambler News Service 11:27
Авто

Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей

В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток вчера в 09:38
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные

Торты и пирожные без отделки кремом хранятся 72 часа, с белково-взбивным кремом, фруктовой отделкой, со сливочным кремом и пирожное "Картошка" - 36 часов, с заварным и взбитым из сливок кремами - шесть часов.
ТАСС 02:40
Футбол

Получивший тяжёлую травму футболист «Эвертона» будет прооперирован

Корейский полузащитник сделал подкат, после которого Гомеш получил перелом голеностопа.
REGNUM 06:16
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Lenta.ru 06:55
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Происшествия

Поиски пропавшего парня с аутизмом завершены в Челябинске

АиФ Челябинск 07:32
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать стеклоомывающую жидкость

«При производстве стеклоомывающих жидкостей разрешены к использованию такие спиртовые растворы как: изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли, поскольку они не являются токсичными для человека», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
ФАН 02 ноября в 04:10
Политика

Кабмин Украины уволил главу космического агентства

По решению Кабинета министров Украины, 3 ноября со своей должности уволен председатель Государственного космического агентства Павел Дегтяренко, передает РИА Новости.
Инфорос 06:56
Наука

Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией

ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Вечерняя Москва 07:13
Политика

Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе»

Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 09:43
Шоу-бизнес

Александр Семчев госпитализирован после сердечного приступа

ГлобалМСК.ру 10:52
Футбол

Касильяс провел первую после инфаркта тренировку на поле

38-летний голкипер провел первую индивидуальную тренировку на поле.
Sportbox.RU 09:01
Политика

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК 07:30
Армия и оружие

Военные НАТО начали учения на границе с Россией

В Литве стартовали военные учения НАТО «Железный волк» с участием представителей 11 стран-членов Североатлантического альянса.
Lenta.ru 03:35
Хоккей

2 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»

Чемпионат вчера в 21:50
Происшествия

В Японии произошел пожар на втором за неделю объекте из списка ЮНЕСКО

На прошлой неделе в японской провинции Окинава загорелся замок Сюри, входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
РБК 04:29
Происшествия

Пропавшая в Нижнем Новгороде Юлия Розова найдена мертвой

Время Н 05:22
Футбол

Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений

Спорт-Экспресс вчера в 12:17
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Происшествия

На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами

Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
РИА Новости 08:28
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Религия

Православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери

В православных храмах пройдут торжественные службы 4 ноября, в День народного единства, верующие отмечают еще один праздник — день Казанской "осенней" иконы Божией Матери.
SM News вчера в 16:15
Здоровье

Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru вчера в 03:32
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Игры

В World of Warcraft добавят трассировку лучей

Игромания.ру 08:46
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