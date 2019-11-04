Происшествия

РБКРБКУбитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили

Эльджаркиевы были застрелены вечером 2 ноября на юго-западе Москвы.
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Источник: в Ингушетии прошли похороны убитых в Москве главы ЦПЭ региона и его брата

ТАСС05:47

В Назрани похоронили убитого в Москве начальника центра «Э» по Ингушетии

РИА Новости06:31

В Ингушетии похоронили убитых в Москве главу ЦПЭ региона и его брата

Известия06:18

Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили

РБК08:42

Убитого начальника ингушского центра «Э» похоронили в Назрани

Коммерсантъ04:47

Главу центра «Э» Ингушетии и его брата похоронили в Назрани

РЕН ТВ04:05

В Назрани прощаются с убитым в Москве главой центра «Э» Ингушетии

Life.ru03:38
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Общество

Профессор ВШЭ назвал русский язык не «клоачным», но «фашистским»

Профессор Высшей школы экономики Сергей Медведев в полемике с со своим коллегой Гасаном Гусейновым поспешил не согласиться со словами последнего, что русский язык является «клоачным и убогим», назвав его «фашистским», в чем можно убедиться, ознакомившись с публикацией на его страничке в Facebook.
Красная весна 05:16
Общество

Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян

Самыми популярными разведчиками среди россиян стали Рихард Зорге, Макс Отто фон Штирлиц (Максим Исаев), Николай Кузнецов и Владимир Путин, свидетельствует опрос ВЦИОМ, проведённый ко дню военного разведчика 5 ноября.
РИА Новости 19:04
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Общество

Прокуратура и ФНС отчитались о проверке главы ЕР в Москве Метельского

Оснований для мер прокурорского реагирования в отношении единоросса Андрея Метельского в настоящее время не имеется, следует из ответа прокурора Москвы депутату Госдумы Валерию Рашкину, который просил провести проверку.
DP.RU вчера в 11:22
Спорт

Скончался олимпийский чемпион Дмитрий Василенко

АБН 19:15
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
РБК 19:29
Политика

Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО

Украина вступит в НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1".
РИА Новости 16:44
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Политика

Супруга экс-генпрокурора Украины Луценко покинула Верховную раду

Депутат Верховной рады и супруга экс-генпрокурора Украины Ирина Луценко объявила об уходе в отставку из-за проблем со здоровьем.
РЕН ТВ 12:05
Армия и оружие

Военные НАТО начали учения на границе с Россией

В Литве стартовали военные учения НАТО «Железный волк» с участием представителей 11 стран-членов Североатлантического альянса.
Lenta.ru 03:35
Кино

«Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

РЕН ТВ 05:08
Общество

Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад

Сильный шторм в районе Ниагарского водопада в Канаде сдвинул с места судно, застрявшее в скалах в 1918 году, сообщает CBS.
АМИТЕЛ 07:05
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 13:34
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 02 ноября в 12:09
Политика

Путин вручил госнаграды в Кремле в День народного единства

Президент РФ Владимир Путин в День народного единства вручил в Кремле ордена Дружбы иностранным гражданам и премию за вклад в укрепление единства российской нации.
ФАН 07:01
Армия и оружие

На вооружение Британии поступил новый противолодочный самолёт

Ореанда-Новости 12:40
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone

Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Технологии

В России запустили сервис Apple TV+ без русского дубляжа

Только оригинальные фильмы и сериалы сервиса вышли без русского дубляжа, однако их можно посмотреть с субтитрами.
UfacityNews.ru 02 ноября в 05:38
Шоу-бизнес

Харламов посвятил Бузовой стихотворение

Рамблер 12:23
Политика

В СФ оценили мирные планы меджлиса по возвращению Крыма Украине

Член Совета Федерации Сергей Цеков назвал "абсолютно неэффективной" озвученную одним из лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова стратегию возвращения Крыма в состав Украины посредством максимальной мобилизации международных партнеров Киева для усиления давления на Россию.
Российская газета 10:25
Армия и оружие

США назвали самое работающее оружие России

Лайк уверен, что вследствие этого подобные упражнения не способны имитировать складывающуюся в реальных боевых условиях ситуацию, и, как следствие, означают неготовность Соединенных Штатов к аналогичному противодействию России и Китая.
Lenta.ru 16:08
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Армия и оружие

Reuters: в Сирии задержали сестру аль-Багдади

Турецкие силы в понедельник задержали сестру ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии.
ТАСС 18:28
Финансы

Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК 16:00
Экономика

«Вымпелком» освобождает помещения

Оператор начал сокращать сеть салонов "Вымпелком" к концу третьего квартала закрыл около 150 салонов сотовой связи, работающих в России под его брендом.
Коммерсантъ 17:29
Политика

Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем

Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:55
Шоу-бизнес

Лановой прокомментировал состояние своего здоровья после спектакля

Актер Василий Лановой прокомментировал состояние своего здоровья после того, как во время спектакля у него поднялось давление.
Аргументы и Факты 05:53
Авто

Составлен топ-5 самых ржавеющих иномарок на российском рынке

Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.
Автоновости дня 02 ноября в 11:54
Общество

Зеленский пообещал наказать заказчиков убийства Гандзюк

Газета.Ru 18:45
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