Происшествия

РБКРБКУбитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили

Эльджаркиевы были застрелены вечером 2 ноября на юго-западе Москвы.
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Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили

РБК08:42

В Назрани похоронили убитого в Москве начальника центра «Э» по Ингушетии

РИА Новости06:31

В Ингушетии похоронили убитых в Москве главу ЦПЭ региона и его брата

Известия06:18

Источник: в Ингушетии прошли похороны убитых в Москве главы ЦПЭ региона и его брата

ТАСС05:47

Убитого начальника ингушского центра «Э» похоронили в Назрани

Коммерсантъ04:47

Главу центра «Э» Ингушетии и его брата похоронили в Назрани

РЕН ТВ04:05

В Назрани прощаются с убитым в Москве главой центра «Э» Ингушетии

Life.ru03:38
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Футбол

«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско

Газета.Ru 13:00
Шоу-бизнес

Ева Польна сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось

Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, "она находится под контролем врачей".
Российская газета 15:30
Политика

Киев предложил Таллину вместе бороться против «Северного потока-2»

Как заявлено 4 ноября на правительственном портале Украины, украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться против газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря.
Российская газета 14:27
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02 ноября в 01:00
Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать стеклоомывающую жидкость

«При производстве стеклоомывающих жидкостей разрешены к использованию такие спиртовые растворы как: изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли, поскольку они не являются токсичными для человека», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
ФАН 02 ноября в 04:10
Общество

Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК 12:04
Фигурное катание

Бестемьянова рассказала, какое замечание могла бы сделать Косторной

RT на русском 04:50
Политика

В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском

Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
РИА Новости 06:43
Футбол

Дзюба отреагировал на сравнения его с братьями Кличко

Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал слова капитана «Лейпцига» Вилли Орбана, назвавшего его третьим братом боксеров Виталия и Владимира Кличко.
Sportbox.RU 15:29
Происшествия

В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими

Грузовой лифт с двумя рабочими упал в роддоме в Санкт-Петербурге, сообщило городское ГУ МЧС.
РИА Новости 11:25
Происшествия

СК подтвердил убийство главы ингушского центра «Э» и его брата

Следственный комитет России подтвердил информацию об убийстве в Москве главы Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Известия 02 ноября в 12:49
Экономика

Президент Беларуси внес в Нацсобрание проект бюджета на 2020 год

Доходы бюджета составят 39,5 миллиардов белорусских рублей В Палату представителей Национального собрания Беларуси за подписью президента Александра Лукашенко поступили проекты бюджетов на 2020 год и государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.
Союзное Вече 03:19
Общество

В японском Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю

Японское отделение компании Microsoft в тестовом режиме ввело четырехдневную рабочую неделю, сообщает CNBC.
Газета.Ru 15:07
Происшествия

21-летняя Юлия Розова, пропавшая в Нижегородской области, погибла

Открытый Нижний 05:24
Спорт

Умер 43-летний олимпийский чемпион Дмитрий Василенко

Российский гимнаст, который на играх в Атланте стал золотым медалистом, умер в возрасте 43 лет.
Телеканал 360° 15:36
Футбол

Оскар Гарсия возглавил «Сельту»

«Сельта» определилась с новым главным тренером.
Bookmaker-ratings.ru 13:54
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, достигнет 86%.
РБК 13:34
Происшествия

Один человек погиб при столкновении трех машин в Ленобласти

ТАСС 14:57
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone

Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Общество

В США ФБР и медцентры расследуют факты хищений биоданных

По данным газеты, расследование касается 180 случаев вероятного хищения интеллектуальной собственности в 71 научной организации, в том числе в самых значительных медцентрах США.
РЕН ТВ 14:51
Футбол

Вела обошел Ибрагимовича и стал самым ценным игроком МЛС

Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела признан самым ценным игроком МЛС. Как сообщает официальный сайт лиги, мексиканец получил 70% голосов.
Sportbox.RU 15:19
Кино

Названа дата выхода нового мультфильма про Человека-паука

Киностудия Sony Pictures выпустит сиквел мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" 8 апреля 2022 года.
Piter.tv вчера в 12:54
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 13:44
Общество

Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд

Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Экономика

Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco

Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
Газета.Ru вчера в 04:07
Авто

Названы регионы России, где чаще всего покупают новые автомобили

Новости Рязани вчера в 14:41
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