Происшествия

РБКРБКУбитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили

Эльджаркиевы были застрелены вечером 2 ноября на юго-западе Москвы.
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Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили

РБК08:42

В Назрани похоронили убитого в Москве начальника центра «Э» по Ингушетии

РИА Новости06:31

Главу центра «Э» Ингушетии и его брата похоронили в Назрани

РЕН ТВ04:05

Источник: в Ингушетии прошли похороны убитых в Москве главы ЦПЭ региона и его брата

ТАСС05:47

Убитого начальника ингушского центра «Э» похоронили в Назрани

Коммерсантъ04:47

В Ингушетии похоронили убитых в Москве главу ЦПЭ региона и его брата

Известия06:18

В Назрани прощаются с убитым в Москве главой центра «Э» Ингушетии

Life.ru03:38
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Политика

Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Происшествия

Тела двух малолетних детей обнаружили в Приморье

Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту обнаружения в селе Хвалынка Спасского района тел двух детей.
ТАСС 19:53
Энергетика

«Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф

В иске к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ 13:51
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 13:12
Кино

Актер Миронов заявил о нелюбви Ленина к русским

Артист добавил, что его задачей было сыграть вождя мирового пролетариата в обстоятельствах, в которых никто и никогда о Ленине не рассказывал.
Известия 19:28
Авто

Новый Volkswagen Golf появится в России через год

Хэтчбек Golf EV не появится даже в Европе, так как там его сменит новый ID.3. Хотя внешне восьмое поколение очень напоминает дизайн предшественника, интерьер получил радикальные доработки.
32CARS.ru 00:44
Общество

Главу McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей

Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.
Коммерсантъ вчера в 23:10
Политика

В Совфеде отреагировали на призыв Украины вернуть задержанные корабли

Ранее МИД Украины направил России ноту с требованием вернуть украинские военные корабли, захваченные в ходе инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
РБК 16:32
Общество

ВЦИОМ узнал, что россияне думают о Дне народного единства

Только треть россиян знают, что 4 ноября отмечается День народного единства (32%), еще 24% называют этот праздник "День единства", а 7% – "День единения России".
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 23:30
Общество

Жители Сахалина и Курил смогут следить за качеством воздуха

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, планируется закупить 34 таких станции, а информацию с приборов сделать общедоступной, размещая на сайтах муниципалитетов.
Российская газета 19:55
Экономика

Bloomberg узнал о согласии саудовского кронпринца на IPO Saudi Aramco

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал окончательное согласие на первичное размещение акций (IPO) национальной нефтяной компании Saudi Aramco, официальное объявление ожидается в субботу, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Интерфакс 01 ноября в 21:18
Политика

Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл

О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.
ТАСС 15:24
Происшествия

В Забайкалье трех подростков арестовали за изнасилование и убийство

В Забайкальском крае трем несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений - насильственные действия сексуального характера и умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть.
Российская газета 02 ноября в 13:23
Экономика

Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян

Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян Почти 30% интернет-пользователей в России ежедневно сталкиваются с проблемами при загрузке страниц в интернете, подсчитали в TelecomDaily.
Коммерсантъ 17:29
Космос

Стеклянный шар будет запущен в космос перед Новым годом

Inc-news.ru 05:29
Кино

Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 09:22
Политика

США официально начали выход из Парижского соглашения по климату

Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества.
Интерфакс 17:28
Космос

Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету

Слово и Дело 11:10
Армия и оружие

National Interest признал превосходство России в «космической гонке»

Американское издание National Interest опубликовало посвященный «космической гонке» материал, в котором признало превосходство России над Соединенными Штатами.
Политическая Экспертиза вчера в 09:25
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru вчера в 15:54
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 13:34
Происшествия

Пьяный водитель едва не снес памятник Александру III в Иркутске

Российская газета 02 ноября в 09:42
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Футбол

Дзюба отреагировал на сравнения его с братьями Кличко

Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал слова капитана «Лейпцига» Вилли Орбана, назвавшего его третьим братом боксеров Виталия и Владимира Кличко.
Sportbox.RU 15:29
Общество

Русская предпринимательница вошла в число самых богатых в Финляндии

Переехавшая из России в Финляндию 30 лет назад предпринимательница Марина Северина заняла пятое место в списке самых богатых людей Финляндии, сообщает телекомпания Yle со ссылкой на данные налоговых органов страны.
Московский Комсомолец 11:08
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Вести.Ru 13:22
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Экономика

Doing Business не различает цифры

ФНС считает оценки Всемирного банка необъяснимо аналоговыми Федеральная налоговая служба и Минфин РФ после пяти лет дискуссии с Всемирным банком (ВБ) по вопросам рейтинга Doing Business (DB) решили перевести ее в публичную плоскость.
Коммерсантъ 17:29
Общество

Валерий Лимаренко получает сообщения от сахалинцев в соцсетях

Губернатор Валерий Лимаренко за неделю получил 150 сообщений в соцсетях.
Сахалин.Инфо 02 ноября в 18:46
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