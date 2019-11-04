Происшествия
РБКУбитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Происшествия
Тела двух малолетних детей обнаружили в Приморье
Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту обнаружения в селе Хвалынка Спасского района тел двух детей.
ТАСС 19:53
Энергетика
«Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф
В иске к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ 13:51
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 13:12
Кино
Актер Миронов заявил о нелюбви Ленина к русским
Артист добавил, что его задачей было сыграть вождя мирового пролетариата в обстоятельствах, в которых никто и никогда о Ленине не рассказывал.
Известия 19:28
Авто
Новый Volkswagen Golf появится в России через год
Хэтчбек Golf EV не появится даже в Европе, так как там его сменит новый ID.3. Хотя внешне восьмое поколение очень напоминает дизайн предшественника, интерьер получил радикальные доработки.
32CARS.ru 00:44
Общество
Главу McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей
Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.
Коммерсантъ вчера в 23:10
Политика
В Совфеде отреагировали на призыв Украины вернуть задержанные корабли
Ранее МИД Украины направил России ноту с требованием вернуть украинские военные корабли, захваченные в ходе инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
РБК 16:32
Общество
ВЦИОМ узнал, что россияне думают о Дне народного единства
Только треть россиян знают, что 4 ноября отмечается День народного единства (32%), еще 24% называют этот праздник "День единства", а 7% – "День единения России".
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 23:30
Общество
Жители Сахалина и Курил смогут следить за качеством воздуха
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, планируется закупить 34 таких станции, а информацию с приборов сделать общедоступной, размещая на сайтах муниципалитетов.
Российская газета 19:55
Экономика
Bloomberg узнал о согласии саудовского кронпринца на IPO Saudi Aramco
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал окончательное согласие на первичное размещение акций (IPO) национальной нефтяной компании Saudi Aramco, официальное объявление ожидается в субботу, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Интерфакс 01 ноября в 21:18
Политика
Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл
О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.
ТАСС 15:24
Происшествия
В Забайкалье трех подростков арестовали за изнасилование и убийство
В Забайкальском крае трем несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений - насильственные действия сексуального характера и умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть.
Российская газета 02 ноября в 13:23
Экономика
Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян
Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян Почти 30% интернет-пользователей в России ежедневно сталкиваются с проблемами при загрузке страниц в интернете, подсчитали в TelecomDaily.
Коммерсантъ 17:29
Космос
Стеклянный шар будет запущен в космос перед Новым годом
Inc-news.ru 05:29
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 09:22
Политика
США официально начали выход из Парижского соглашения по климату
Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества.
Интерфакс 17:28
Космос
Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету
Слово и Дело 11:10
Армия и оружие
National Interest признал превосходство России в «космической гонке»
Американское издание National Interest опубликовало посвященный «космической гонке» материал, в котором признало превосходство России над Соединенными Штатами.
Политическая Экспертиза вчера в 09:25
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru вчера в 15:54
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 13:34
Происшествия
Пьяный водитель едва не снес памятник Александру III в Иркутске
Российская газета 02 ноября в 09:42
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Футбол
Дзюба отреагировал на сравнения его с братьями Кличко
Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал слова капитана «Лейпцига» Вилли Орбана, назвавшего его третьим братом боксеров Виталия и Владимира Кличко.
Sportbox.RU 15:29
Общество
Русская предпринимательница вошла в число самых богатых в Финляндии
Переехавшая из России в Финляндию 30 лет назад предпринимательница Марина Северина заняла пятое место в списке самых богатых людей Финляндии, сообщает телекомпания Yle со ссылкой на данные налоговых органов страны.
Московский Комсомолец 11:08
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Экономика
Doing Business не различает цифры
ФНС считает оценки Всемирного банка необъяснимо аналоговыми Федеральная налоговая служба и Минфин РФ после пяти лет дискуссии с Всемирным банком (ВБ) по вопросам рейтинга Doing Business (DB) решили перевести ее в публичную плоскость.
Коммерсантъ 17:29
Общество
Валерий Лимаренко получает сообщения от сахалинцев в соцсетях
Губернатор Валерий Лимаренко за неделю получил 150 сообщений в соцсетях.
Сахалин.Инфо 02 ноября в 18:46