Происшествия

Взгляд.руВзгляд.руУбитому в Москве Эльджаркиеву нашли замену

Автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет». 18 ноября был заочно арестован житель Ингушетии Курейш Картоев, которого называли подозреваемым в убийстве Эльджаркиева.
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Источник: Эдуард Рыбинцев назначен и.о. начальника Центра «Э» по Ингушетии

ТАССвчера в 10:51

Убитому в Москве Эльджаркиеву нашли замену

Взгляд.рувчера в 11:09

СМИ назвали временного и постоянного преемника убитого главы Центра «Э» по Ингушетии

Росбалтвчера в 17:12

Эдуард Рыбинцев назначен исполняющем обязанности главы центра «Э» Ингушетии

Регион onlineвчера в 12:19

И. о. главы ЦПЭ Ингушетии после убийства Эльджаркиева назначен Эдуард Рыбинцев

Это Кавказвчера в 12:00
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Политика

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
Происшествия

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

РИА Новости вчера в 20:04
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000

Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
RT на русском вчера в 22:48
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Политика

Контрразведка Чехии обвинила Россию в агрессивном шпионаже

Среди всех разведслужб, ведущих деятельность на территории Чехии, самую агрессивную и активную работу осуществляют Россия и Китай.
Известия вчера в 20:27
Общество

В мэрии Саратова рассказали о судьбе старой плитки с проспекта Кирова

Четвертая Власть 02:01
Энергетика

На Украине откажутся от льготной цены на электроэнергию для населения

Украинские власти планируют отказаться от льготной цены на электроэнергию для населения и привести все тарифы к рыночным ценам.
Евразия Daily вчера в 13:22
Происшествия

Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро

РИА Новости 00:56
Общество

Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж

Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
BFM.ru 02:16
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУ СК России.
РИА Новости вчера в 23:04
Общество

Число вакансий в России бьет все рекорды

Число вакансий в отечественных компаниях достигло рекордного показателя в 1 млн, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
BFM.ru 01:10
Авто

Фото новой Lada 4x4 появились в Сети

В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).
Новые автомобили 25 ноября в 05:25
Общество

Назван худший город в России по качеству жизни

REGNUM 00:54
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
Общество

В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Известия вчера в 23:51
Спорт

WADA допускает на международные соревнования допинг-атлетов

Запретить, отозвать и забыть о российском спорте как минимум на четыре года - с таким лозунгом выступили сегодня во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
РЕН ТВ вчера в 13:24
Политика

Владимир Путин откроет трассу М-11

АБН вчера в 21:49
Здоровье

Курильщиков предостерегают от занятий спортом

По словам эксперта, у заядлого курильщика суженные сосуды и при занятиях спортом нагрузка на сердце и легкие значительно увеличивается, что может привести к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Mirmol.ru вчера в 06:48
Культура

Артист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов

Известный артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, внезапно покинул шоу талантов «X-фактор», сославшись на внутренние проблемы.
REGNUM 01:51
Кино

Когда Бонд и Капитан Америка меряются ножами

Кадр из к / ф "Достать ножи" В российском прокате стартовала черная детективная комедия "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом, Джейми Ли Кертис и Крисом Эвансом и множеством других звезд в главных ролях.
РЕН ТВ 25 ноября в 23:25
Авто

Honda представила обновленную версию городского седана City

Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.
Car.ru 25 ноября в 09:13
Общество

В России усилились эмиграционные настроения

По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.
Интерфакс вчера в 04:25
Авто

Lamborghini представила суперкар для геймеров

Ранее Lamborghini представила гибридный суперкар Sian.
Профиль 25 ноября в 12:40
Общество

Владивосток станет официально столицей Приморья

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Владивостока подготовили для краевых коллег законопроект о статусе Владивостока, его рассмотрели 14 ноября 2019 года.
REGNUM вчера в 21:17
Музыка

София Ротару тяжело переживает травлю в России

Ранее в беседе с «URA.RU» Лавров отметил, что подобная травля могла являться заказом и началась из-за того, что Ротару не приехала на «Песню года» в прошлом году.
URA.Ru 01:30
Культура

Умер заслуженный актер Виктор Семенов

Слово и Дело 25 ноября в 10:49
Армия и оружие

В России отмечают День морской пехоты

Морские пехотинцы успешно выполняют боевые задачи в Сирии.
Первый канал 00:06
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