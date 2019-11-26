Автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет». 18 ноября был заочно арестован житель Ингушетии Курейш Картоев, которого называли подозреваемым в убийстве Эльджаркиева.

Политика Контрразведка Чехии обвинила Россию в агрессивном шпионаже Среди всех разведслужб, ведущих деятельность на территории Чехии, самую агрессивную и активную работу осуществляют Россия и Китай.

Происшествия В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУ СК России.

Общество Число вакансий в России бьет все рекорды Число вакансий в отечественных компаниях достигло рекордного показателя в 1 млн, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Авто Фото новой Lada 4x4 появились в Сети В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).

Политика Жириновский назвал Украину поджигателем войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".

Политика Четыре страны обратились к России с требованием по Украине «В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.

Происшествия В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.

Общество В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.

Спорт WADA допускает на международные соревнования допинг-атлетов Запретить, отозвать и забыть о российском спорте как минимум на четыре года - с таким лозунгом выступили сегодня во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Здоровье Курильщиков предостерегают от занятий спортом По словам эксперта, у заядлого курильщика суженные сосуды и при занятиях спортом нагрузка на сердце и легкие значительно увеличивается, что может привести к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Кино Когда Бонд и Капитан Америка меряются ножами Кадр из к / ф "Достать ножи" В российском прокате стартовала черная детективная комедия "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом, Джейми Ли Кертис и Крисом Эвансом и множеством других звезд в главных ролях.

Авто Honda представила обновленную версию городского седана City Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.

Общество В России усилились эмиграционные настроения По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.

Общество Владивосток станет официально столицей Приморья Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Владивостока подготовили для краевых коллег законопроект о статусе Владивостока, его рассмотрели 14 ноября 2019 года.