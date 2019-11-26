Происшествия
Взгляд.руУбитому в Москве Эльджаркиеву нашли замену
Автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет». 18 ноября был заочно арестован житель Ингушетии Курейш Картоев, которого называли подозреваемым в убийстве Эльджаркиева.
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Эдуард Рыбинцев назначен исполняющем обязанности главы центра «Э» Ингушетии
Регион onlineвчера в 12:19
И. о. главы ЦПЭ Ингушетии после убийства Эльджаркиева назначен Эдуард Рыбинцев
Это Кавказвчера в 12:00
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Морские пехотинцы успешно выполняют боевые задачи в Сирии.