Происшествия

Взгляд.руВзгляд.руУбитому в Москве Эльджаркиеву нашли замену

Автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет». 18 ноября был заочно арестован житель Ингушетии Курейш Картоев, которого называли подозреваемым в убийстве Эльджаркиева.
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Источник: Эдуард Рыбинцев назначен и.о. начальника Центра «Э» по Ингушетии

ТАССвчера в 10:51

Убитому в Москве Эльджаркиеву нашли замену

Взгляд.рувчера в 11:09

СМИ назвали временного и постоянного преемника убитого главы Центра «Э» по Ингушетии

Росбалтвчера в 17:12

Эдуард Рыбинцев назначен исполняющем обязанности главы центра «Э» Ингушетии

Регион onlineвчера в 12:19

В Ингушетии назвали имя преемника убитого главы Центра «Э»

REGNUM03:13

И. о. главы ЦПЭ Ингушетии после убийства Эльджаркиева назначен Эдуард Рыбинцев

Это Кавказвчера в 12:00

Источник назвал имена преемников Ибрагима Эльджаркиева

Кавказский узелвчера в 20:57
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Армия и оружие

Россия модернизирует для ОАЭ комплексы «Панцирь»

ТАСС 01:02
Футбол

«Зенит» примет «Лион» в Лиге чемпионов

Зенит сыграет дома с Лионом в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Советский спорт 01:17
Армия и оружие

Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе

РИА Новости 00:46
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Здоровье

Россия вошла в пятерку стран по распространению ВИЧ

Россия входит в пятерку стран мира по распространению ВИЧ-инфекции.
ФедералПресс 25 ноября в 22:48
Экономика

Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
РБК 03:48
Общество

Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства

Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
REGNUM 03:43
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Политика

В Грузии заявили, что готовы к возобновлению авиасообщения с Россией

Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на источник в правительстве РФ сообщила, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в первой половине 2020 года.
ТАСС 02:51
Авто

Подержанные автомобили дорожают в России

Средняя стоимость автомобилей Ford на некоторых сайтах по продаже машин с пробегом, наоборот, снизилась на 3,1%, до 346,9 тыс. рублей, подешевели и автомобили Nissan — на 3,1%, до приблизительно 421,7 тыс. рублей.
SpeedMe вчера в 23:38
Спорт

МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Труд вчера в 10:14
Общество

Компанию Boeing лишили права выдавать сертификаты на 737 MAX

В письме, адресованном FAA компании Boeing, сказано, что "общественные интересы и интересы безопасности в области торговли авиационной техникой требуют, чтобы управление сохранило за собой полномочия по выдаче сертификатов летной годности и экспортных сертификатов летной годности для всех самолетов 737 MAX".
Газета.Ru 00:22
Единоборства

Фергюсон высказался по поводу боя с Нурмагомедовым

18 апреля 2020 года состоится бой между бывшим временным чемпионом UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсоном и действующим чемпионом UFC в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.
Что происходит 03:35
Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru вчера в 15:44
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать хурму

ТАСС 00:32
Политика

Песков рассказал о цейтноте в споре «Нафтогаза» и «Газпрома»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова глава "Газпрома" Алексея Миллера о том, что переход Украины на европейское законодательство препятствуют продолжению транзита газа, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:01
Происшествия

В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший

Мужчина пострадал при взрыве неизвестного устройства в Туле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Российская газета 03:52
Авто

Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России

Немецкий автопроизводитель Volkswagen сертифицировал в России седан Volkswagen Jetta седьмого поколения.
Автоновости дня вчера в 02:23
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
REGNUM вчера в 10:35
Экономика

В России предлагают объявить кредитную амнистию

В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.
Комсомольская правда 03:34
Происшествия

В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила

REGNUM 01:11
Культура

Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

РИА Новости вчера в 20:55
Политика

В Раде зарегистрирован законопроект о новом порядке получения пенсий жителям ЛДНР

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона предусматривающий получение пенсий жителями ЛНР и ДНР без регистрации переселенцами.
ИА Новороссия вчера в 15:45
Общество

Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам

Жителя Ижевска уличили в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, сообщило УФСБ по Удмуртии.
РИА Новости 01:59
Происшествия

В Приморье учеников школы, где мальчик разлил ртуть, осмотрят врачи

РИА Новости 02:37
Политика

Медведев 5 декабря в прямом эфире подведет итоги работы правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря в прямом эфире на ТВ подведет итоги работы кабинета министров, расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 03:26
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Телеканал 360° 25 ноября в 03:38
Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться.
REGNUM вчера в 02:09
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