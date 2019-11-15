Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, похоронят в ее родной станице в субботу, отпевание назначено на 11:00 мск, сообщил РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.

с чего всё началось

Убитую аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в смерти которой обвиняют доцента вуза Олега Соколова, похоронят в субботу в ее родной станице на Кубани.

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