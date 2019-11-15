Происшествия
ИзвестияУбитую Соколовым аспирантку СПбГУ похоронят на Кубани
Убитую аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в смерти которой обвиняют доцента вуза Олега Соколова, похоронят в субботу в ее родной станице на Кубани.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, похоронят в ее родной станице в субботу, отпевание назначено на 11:00 мск, сообщил РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.РИА Новости03:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
Политика
Литва обменяла двоих россиян на двоих литовцев и норвежца
Власти Литвы заявили, что обменяли двоих граждан России на двоих литовцев и норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Фигурное катание
Российские фигуристы-одиночники лидируют на Гран-при в Москве
Россиянин Александр Самарин показал лучший результат в короткой программе на московском этапе серии Гран-при по фигурному катанию.
Политика
Минюст включил «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов
В министерстве отметили, что решение принято на основании поступивших из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России материалов.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Происшествия
Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Группа "Маневры" была создана в подмосковном Троицке Надирой и гитаристом Вано.
Футбол
Дюков: «Adidas выпустил новую форму сборной России без согласования»
Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы о новой форме сборной России, подготовленной Adidas для Евро-2020.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
Футбол
Головин не сыграет с Бельгией из-за травмы
«У Головина есть проблемы, которые помешают ему сыграть с Бельгией», - цитирует его «Чемпионат».
Общество
США заплатили России почти $4 млрд за полеты на «Союзах»
Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
Происшествия
Взрывы в районе военных складов произошли на Украине
Пользователи Сети и украинские СМИ сообщили о взрывах в районе складов с боеприпасами в Балаклее Харьковской области.
Общество
Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына
Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
Шоу-бизнес
В Москве пропала актриса Мария Стерникова
В Москве пропала известная актриса театра и кино Мария Стерникова. Родственники просят всех, кто ее видел, срочно позвонить в Малый театр.
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Общество
Дмитрий Муратов избран главным редактором «Новой газеты»
Один из основателей "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал новым главным редактором издания, за его кандидатуру проголосовали 51,7% сотрудников редакции.
Происшествия
Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию
Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
Политика
Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США
Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.
Общество
Замдиректора ФСИН заявил, что ему стыдно из-за преступлений коллег
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко признался, что ему стыдно и «хочется под землю провалиться», когда он слышит о преступлениях коллег.
Экономика
ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей
В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Происшествия
В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину
Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.
Транспорт
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с предложением увеличить стоимость шипованных автомобильных шин, вместо того чтобы вводить ограничение скорости до 80 км/ч на всех дорогах зимой.
Общество
В Карелии зафиксирована массовая гибель птиц
Политика
Нарышкин предрек Договору о СНВ судьбу ДРСМД
Россия предпринимает решительные шаги по спасению архитектуры контроля над вооружениями, но мы не можем принудить к этому Вашингтон и его сателлитов, - продолжил он.
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.