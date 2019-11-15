Убитую аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в смерти которой обвиняют доцента вуза Олега Соколова, похоронят в субботу в ее родной станице на Кубани.

Футбол РФС предложил новый контракт Черчесову Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову был предложен новый контракт.

Происшествия Российский ученый-математик отравился «Кротом» Российский математик Олег Ишаев-Мусатов по ошибке вместо воды выпил средством для очистки труб «Крот».

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Общество Врачи рассказали, что ждёт блогера «Руки-базуки» Ещё три операции ожидают жителя Пятигорска Кирилла Терешина, известного как «Руки-базуки», заявил 15 ноября пластический хирург Дмитрий Мельников в интервью «Комсомольской правде».

Политика На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.

Энергетика Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом» «PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.

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Транспорт В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с предложением увеличить стоимость шипованных автомобильных шин, вместо того чтобы вводить ограничение скорости до 80 км/ч на всех дорогах зимой.

Политика Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе «В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».

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Общество Во ФСИН объяснили изменение формата общения с журналистами Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что не будет давать комментарии СМИ, предложив журналистам обращаться в пресс-службу ведомства, сообщает радиостанция «Говорит Москва».