Происшествия

ИзвестияИзвестияУбитую Соколовым аспирантку СПбГУ похоронят на Кубани

Убитую аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в смерти которой обвиняют доцента вуза Олега Соколова, похоронят в субботу в ее родной станице на Кубани.
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Убитую Соколовым аспирантку СПбГУ похоронят на Кубани

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Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани

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