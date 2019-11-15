Происшествия
ИзвестияУбитую Соколовым аспирантку СПбГУ похоронят на Кубани
Убитую аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в смерти которой обвиняют доцента вуза Олега Соколова, похоронят в субботу в ее родной станице на Кубани.
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Политика
Белый дом обнародовал пересказ первого разговора Трампа и Зеленского
Белый дом опубликовал меморандум первого разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Происшествия
В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы
Раздольненский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения для мужчины, подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы в селе Кропоткино.
Футбол
РФС предложил новый контракт Черчесову
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову был предложен новый контракт.
Экономика
В ПФР рассказали об эффекте неиндексации пенсий работающим пенсионерам
В ПФР сообщили об эффекте неиндексации пенсий работающим пенсионерам.
Политика
В Бразилии завершился саммит лидеров стран БРИКС
Происшествия
Российский ученый-математик отравился «Кротом»
Российский математик Олег Ишаев-Мусатов по ошибке вместо воды выпил средством для очистки труб «Крот».
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Политика
Россия и Литва обменялись шпионами
2. Чтобы помиловать россиян, в Литве изменили законодательство Процедура обмена состоялась менее чем через сутки после того, как президент Литвы Гитанас Науседа помиловал Филипченко и Моисеенко.
Политика
Киссинджер предупредил о «катастрофических последствиях» конфликта США и Китая
Бывший госсекретарь США (1973–1977 годы) Генри Киссинджер считает, что Китай и Соединенные Штаты должны смириться с тем, что не смогут взять верх друг над другом.
Общество
Врачи рассказали, что ждёт блогера «Руки-базуки»
Ещё три операции ожидают жителя Пятигорска Кирилла Терешина, известного как «Руки-базуки», заявил 15 ноября пластический хирург Дмитрий Мельников в интервью «Комсомольской правде».
Футбол
Как живет Тедеско в Москве: отель в центре, мысли об учителе русского, восторг от России
Во время первого ознакомительного приезда в Москву Доменико и ассистент тренера Андреас Хинкель жили в двух шагах от Арбата в отеле Radisson Collection.
Происшествия
В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»
Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце на этапе Гран-при в Москве
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в ритм-танце на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве.
Политика
На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Политика
Путин дал оценку закону об оскорблении власти
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии оценил работу подписанного им в марте 2019 года закона об оскорблении власти.
Транспорт
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с предложением увеличить стоимость шипованных автомобильных шин, вместо того чтобы вводить ограничение скорости до 80 км/ч на всех дорогах зимой.
Политика
Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе
«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Политика
NRC: «JIT подбирается к окружению Путина»
Голландская газета NRC опубликовала аналитическую статью по поводу последних сообщений от международной Объединённой следственной группы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года.
Политика
СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом
Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Общество
Во ФСИН объяснили изменение формата общения с журналистами
Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что не будет давать комментарии СМИ, предложив журналистам обращаться в пресс-службу ведомства, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Политика
Украина снова открыла границу с Крымом
На границе с Украиной работает три пункта пропуска - многосторонние автомобильные пункты "Армянск" и "Джанкой" ("Каланчак" и "Джанкой"), а также двухсторонний автомобильный пункт пропуска "Перекоп".
Экономика
Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.