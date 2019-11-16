Происшествия

BFM.ruBFM.ruМатери убитой аспирантки Ещенко стало плохо на похоронах

Матери убитой аспирантки Анастасии Ещенко стало плохо на похоронах, она находится в реанимации, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Отец погибшей девушки Олег Ещенко сообщил, что их семья не знала лично убийцу дочери — доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, отмечает РБК.
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с чего всё началось

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, похоронят в ее родной станице в субботу, отпевание назначено на 11:00 мск, сообщил РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.
РИА Новостивчера в 03:57

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Видео: на Кубани простились с убитой аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко

Online47.ru04:48

Мать Анастасии Ещенко попала в реанимацию после похорон дочери на Кубани

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На Кубани похоронили убитую аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко

Известия05:47

Кадры с похорон Анастасии Ещенко

Живая Кубань05:07

Мать убитой аспирантки СПбГУ Ещенко покинула похороны дочери на скорой

78.ru06:44
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Происшествия

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РИАМО 09:49
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
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