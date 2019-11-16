Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, похоронят в ее родной станице в субботу, отпевание назначено на 11:00 мск, сообщил РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.

с чего всё началось

Матери убитой аспирантки Анастасии Ещенко стало плохо на похоронах, она находится в реанимации, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Отец погибшей девушки Олег Ещенко сообщил, что их семья не знала лично убийцу дочери — доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, отмечает РБК.

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