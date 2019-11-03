Происшествия
Газета.RuУбитый брат главы центра «Э» по Ингушетии работал врачом в Москве
Стали известны детали личности брата начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии, также известного как центр "Э", Ибрагима Эльджаркиева, который погиб вместе с ним 2 ноября в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
РИА Новости вчера в 07:48
Политика
Путин ждет необходимости встречи в «нормандском формате» — Песков
Президент Российской Федерации Владимир Путин, который заинтересован в продолжении саммитов в «нормандском формате», готов к таким встречам при срочной необходимости.
REGNUM 14:19
Шоу-бизнес
Лолита Милявская трогательно поздравила дочь Еву с днем рождения
Лолита Милявская трогательно поздравила с днем рождения свою повзрослевшую дочь Еву от Александра Цекало.
OAnews 11:45
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК вчера в 01:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ вчера в 15:10
Футбол
Тяжелая травма игрока «Эвертона» привела футболистов в ужас
Полузащитник ливерпульского "Эвертона" Андре Гомеш получил перелом ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэма".
Газета.Ru 13:27
Политика
Богдан прокомментировал слухи о драке с главой СБУ
В высших эшелонах украинской власти снова произошла драка - как сообщает местный журналист Станислав Речинский, в офисе президента страны пытались выяснить отношения с помощью рукоприкладства собственно глава офиса Андрей Богдан и председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов.
Газета.Ru 04:12
Политика
Песков рассказал о проблемах здравоохранения
Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Известия 14:20
Общество
Сильно похудевший актер Александр Семчев попал в больницу в тяжелом состоянии
Российский актер Александр Семчев госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 14:27
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Экономика
Цифры не лгут. Рубль ставит рекорды во внешней торговле России
Важно, что доля рубля растет на фоне увеличения товарооборота: по статистике Федеральной таможенной службы, за первые восемь месяцев года объем взаимной торговли достиг 17,6 миллиарда долларов — на 2,3% больше, чем годом ранее.
РИА Новости вчера в 00:00
Наука
Дрон научили быстро летать с готовностью перейти на запасной маршрут
Инженеры научили малые беспилотники быстро летать в сложной обстановке с неполными данными о местности, простраивая на лету запасной безопасный маршрут.
N+1 вчера в 06:59
Гаджеты
Специалисты признали наушники AirPods Pro неремонтопригодными
Сайт iFixit поделился результатами разборки и рентгенографии презентованных на этой неделе наушников AirPods Pro.
UfaTime.ru 01 ноября в 07:19
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Культура
Путин поздравил Александра Градского с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летием.
Life.ru 03:46
Происшествия
В Нарьян-Маре арестовали пустившего убийцу в детский сад охранника
В Нарьян-Маре арестовали на два месяца охранника, который 31 октября беспрепятственно впустил в детский сад мужчину в состоянии алкогольного опьянения.
Газета.Ru вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Футбол
«Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче первенства ФНЛ
РИА Новости 13:52
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
Ugpressa.ru 02:01
Здоровье
Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья
Метеочувствительность научно не доказана, заявила главный кардиолог Москвы Елена Васильева.
РИА Новости 09:07
Шоу-бизнес
Бузова подарила новорожденной дочери Симоньян платье Dolce & Gabbana
Российская телеведущая, певица Ольга Бузова подарила новорожденной дочери журналистки Маргариты Симоньян комбинезон Gucci и платье Dolce & Gabbana.
Культуромания 07:39
Армия и оружие
В Турции задержали руководителя тренировочного лагеря боевиков ИГ
В Турции сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя тренировочного лагеря ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещенная в России), где проходили подготовку от 1,5 тыс. до 2 тыс. иностранных боевиков в год.
РБК 14:34
Общество
Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями
25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту.
РБК 13:07
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
Власти Нью-йорка приняли законопроект, запрещающий продажу фуа-гра (печени утки или гуся) в продуктовых магазинах и ресторанах, сообщает «Газета.ру».
UfacityNews.ru 01 ноября в 03:17
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Экономика
Пенсионный фонд объяснил, как индексируются пенсии
Перерасчет реализуется автоматически, без необходимости обращения в Пенсионный фонд и подачи заявлений.
Московский Комсомолец 08:37