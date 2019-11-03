с чего всё началось

Стали известны детали личности брата начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии, также известного как центр "Э", Ибрагима Эльджаркиева, который погиб вместе с ним 2 ноября в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Убитый брат главы центра «Э» по Ингушетии работал врачом в Москве

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.

Общество Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.

Авто «АвтоВАЗ» назвал причину хлипкого кузова своих автомобилей В очередном выпуске программы «В самом деле» специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий рассказал, почему у современных автомобилей внешние панели кузова изготовлены из тонкого металла.

Авто Ростовские дилеры получили новые автомобили Haval F7x Стоит отметить, что несколько дней назад первые экземпляры Haval F7x серийной версии были замечены на стоянке одного из дилеров Haval в столице России.

Транспорт В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания Дочь Евы Польны и Дениса Клявера была сегодня днем доставлена в одну из московских больниц в тяжелейшем состоянии после приступа астмы.