Происшествия

Газета.RuГазета.RuУбитый брат главы центра «Э» по Ингушетии работал врачом в Москве

Стали известны детали личности брата начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии, также известного как центр "Э", Ибрагима Эльджаркиева, который погиб вместе с ним 2 ноября в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
МВД России 3 ноября опубликовало
 видеоролики, в которых коллеги погибшего начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева делятся воспоминаниями об убитом.
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