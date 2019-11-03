Происшествия
Газета.RuУбитый брат главы центра «Э» по Ингушетии работал врачом в Москве
Стали известны детали личности брата начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии, также известного как центр "Э", Ибрагима Эльджаркиева, который погиб вместе с ним 2 ноября в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал "большой утратой для всего ингушского народа смерть братьев Эльджаркиевых", сообщает пресс-служба главы региона.Российская газета07:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:37, Ашберн
Гаджеты
Представлена Xbox One X с черепом Терминатора
Игромания.ру 05:14
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 01 ноября в 14:25
Политика
Бабченко признал, что покинул Украину
РИА Новости 05:43
Происшествия
Правозащитники заявили о пытках в подразделении Эльджаркиева
Неназванные правозащитники, на которых ссылается издание, утверждают, что с приходом Эльджаркиева ситуация в подразделении почти не изменилась – в том числе поступили жалобы на пытки со стороны сотрудников центра «Э» от двоих задержанных.
Взгляд.ру 07:15
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в 2019 году
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в этом году. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
Народные новости 01 ноября в 09:42
Политика
Захарова обвинила NYT в подлоге из-за статьи
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила американское издание The New York Times в подлоге из-за опубликованной 2 ноября статьи, в которой говорится о том, что российская сторона якобы препятствовала вылету в Германию больного американского военного атташе в России.
Известия 08:31
Авто
В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро
Тарантас Ньюс вчера в 09:07
Армия и оружие
Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу
Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Известия вчера в 15:48
Общество
Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Lenta.ru 06:54
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50
Единоборства
Хорхе Масвидал пообещал повторить бой с Нэйтом Диасом
Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидал пообещал снова встретиться с Нэйтом Диасом после того, как врач остановил их бой на турнире UFC 244.
Allboxing.ru 00:03
Политика
В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском 05:37
Армия и оружие
Танковая бригада из Бурятии, которую СМИ в 2015м году связывали с боями в Донбассе, получила название ударной
Почётное наименование присвоили бригаде из Улан-Удэ, предположительно, бойцы которой были тяжело ранены во время боёв за Дебальцево в феврале 2015го года.
Эхо Москвы 08:00
Происшествия
На вечеринке в Перми скончался 16-летний подросток
Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.
REGNUM 07:58
Фигурное катание
Золотую медаль российской фигуристки по ошибке отдали американке
Во время церемонии награждения по итогам этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции по ошибке наградили золотой медалью американку вместо российской фигуристки, передает издание "Снамріопат" в воскресенье, 3 ноября.
Известия 05:20
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон возглавила рейтинг самых популярных актрис и актеров
На страницу актрисы подписались 18 млн человек. Энистон возглавила рейтинг, сместив Дуэйна Джонсон на вторую позицию.
Актуальные Новости 04:11
Происшествия
В квартире в Ленинградской области взорвался снаряд времен войны
В многоквартирном доме в городе Сланцы Ленинградской области разорвался снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.
РБК 07:05
Транспорт
С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей
Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня вчера в 04:10
Единоборства
Появилось видео нокаута Ковалева в бою против Альвареса
Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
РБК 06:30
Политика
Патриарх Кирилл впервые не помянул главу Элладской церкви на литургии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые не помянул в числе предстоятелей поместных православных церквей архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.
Московский Комсомолец 04:08
Технологии
Какие профессии поглотит искусственный интеллект в России
В ближайшие 5–10 лет искусственный интеллект станет частью очень многих бизнес-процессов, а к середине XXI века серьёзно изменит почти все отрасли экономики и содержание практически каждой профессии.
News.ru вчера в 03:36
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Происшествия
СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени
Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 01 ноября в 11:17
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32