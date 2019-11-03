Происшествия

Газета.RuГазета.RuУбитый брат главы центра «Э» по Ингушетии работал врачом в Москве

Стали известны детали личности брата начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии, также известного как центр "Э", Ибрагима Эльджаркиева, который погиб вместе с ним 2 ноября в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал "большой утратой для всего ингушского народа смерть братьев Эльджаркиевых", сообщает
 пресс-служба главы региона.
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