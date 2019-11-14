Одному из пострадавших при стрельбе в строительном колледже Благовещенска Алексею Голубничему делают операцию, он не погиб, как об этом писали в СМИ, рассказал РИА Новости близкий друг Алексея Кирилл.

с чего всё началось

Студент колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, которого считали погибшим при стрельбе, оказался в реанимации. Как сообщил друг подростка, считавшегося погибшим, студент пострадал при стрельбе, но он жив и находится в реанимации.

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