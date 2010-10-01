с чего всё началось

Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

Футбол Леонид Слуцкий: «Рубин» по делу победил «Краснодар» Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий поделился эмоциями после победу над «Краснодаром» в рамках российской Премьер-лиги.

Политика Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). 17

Биатлон Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.

Футбол На стадионе «Торпедо» в Москве молния ударила в 16-летнего футболиста Не растерялся лишь тренер команды Антон Басов. Мужчина откачал мальчика и передал его скорой. Сегодня ребенок уже пришел в себя.

Авто АвтоВАЗ запатентовал новый руль для автомобилей Lada Российские автомобильные эксперты смогли обнаружить в базе Роспатента официальные концепты АвтоВАЗа, на которых изображён новый руль для машин Lada. 1

Общество В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани «С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении. 34

Космос Объединенные Арабские Эмираты запланировали отправку зонда на Марс Только США, Индия, бывший Советский Союз и Европейское космическое агентство успешно отправили миссии на орбиту Красной планеты, в то время как Китай готовится к запуску своего первого марсохода в конце этого месяца. 6

Наука У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией. 259

Политика Китай введет ответные санкции в отношении чиновников и компаний США Власти Китая примут ответные меры в отношении официальных лиц и компаний США, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь, комментируя введение Вашингтоном санкций против ряда чиновников Китая. 2

Общество Смертность в июне в Петербурге выросла на 55% Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека. 271

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 9