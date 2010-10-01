Происшествия
REGNUMВ Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны
Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.
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В Башкирии возбудили уголовное дело об убийстве после смерти в Кигинском районе 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщается на сайте следственного управления СК по региону.РБК02:37
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Посольство КНР в Казахстане предупредило о «неизвестной пневмонии»
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Не растерялся лишь тренер команды Антон Басов. Мужчина откачал мальчика и передал его скорой. Сегодня ребенок уже пришел в себя.
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Евро-футбол.ру 08 июля в 07:13
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Авто
АвтоВАЗ запатентовал новый руль для автомобилей Lada
Российские автомобильные эксперты смогли обнаружить в базе Роспатента официальные концепты АвтоВАЗа, на которых изображён новый руль для машин Lada.
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Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса
В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
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«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
Evo-rus.com 08 июля в 01:21
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В ВОЗ раскрыли способ предотвратить вторую волну коронавируса в России
Предотвратить вторую волну коронавируса в России позволит своевременное помещение на двухнедельную изоляцию больных и контактировавших с ними людей.
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В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани
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Космос
Объединенные Арабские Эмираты запланировали отправку зонда на Марс
Только США, Индия, бывший Советский Союз и Европейское космическое агентство успешно отправили миссии на орбиту Красной планеты, в то время как Китай готовится к запуску своего первого марсохода в конце этого месяца.
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Футбольный клуб "Сочи" намерен предложить нападающему Александру Кокорину длительный контракт на сумму €3 млн в год.
Газета.Ru вчера в 20:31
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У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета
Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией.
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Китай введет ответные санкции в отношении чиновников и компаний США
Власти Китая примут ответные меры в отношении официальных лиц и компаний США, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь, комментируя введение Вашингтоном санкций против ряда чиновников Китая.
Вечерняя Москва 04:10
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM вчера в 12:25
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Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
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Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу
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Энергетика
МЭА повысило прогноз по поставкам нефти странами вне ОПЕК в 2020 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует снижение объема поставок нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2020 году до 62,65 млн баррелей в сутки, следует из доклада агентства.
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