Происшествия

Газета.RuГазета.RuУбитый в детском саду ребенок похоронен в Нарьян-Маре

Шестилетний мальчик, убитый в детском саду "Сказка" 31 октября, похоронен на городском кладбище в Нарьян-Маре, передает ТАСС.
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Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду мальчиком

Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду "Сказка" шестилетним мальчиком, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева. Прощание прошло в пятницу днем в морге окружной больницы.
РИА Новостивчера в 10:04

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В Нарьян-Маре похоронили убитого в детском саду мальчика

RT на русском11:01

В Нарьян-Маре похоронили мальчика, убитого в детском саду

Life.ru10:53

В Нарьян-Маре завершилось прощание с убитым в детсаду мальчиком

РЕН ТВвчера в 09:40

В Нарьян-Маре похоронили убитого в детсаду мальчика

News.ru10:16

Убитый в детском саду ребенок похоронен в Нарьян-Маре

Газета.Ru10:21

Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду мальчиком

РИА Новостивчера в 10:04

Убитый в детском саду мальчик похоронен в Нарьян -Маре

Российская газета10:49
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
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