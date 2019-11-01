Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду "Сказка" шестилетним мальчиком, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева. Прощание прошло в пятницу днем в морге окружной больницы.

с чего всё началось

Шестилетний мальчик, убитый в детском саду "Сказка" 31 октября, похоронен на городском кладбище в Нарьян-Маре, передает ТАСС.

Убитый в детском саду ребенок похоронен в Нарьян-Маре

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