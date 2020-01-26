Происшествия

REGNUMREGNUMУбившая своих детей жительница Пермского края умерла в больнице

В Пермском крае скончалась 32-летняя жительница Кудымкара, которая убила своих детей. и затем пыталась покончить с собой.
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«Прожила три дня» В больнице скончалась многодетная мать, которая убила сына и дочь

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В Прикамье в больнице умерла мать, убившая двоих детей

Новости Перми 59.ru03:32

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Убившая своих детей в Прикамье мать умерла в больнице

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АиФ Пермь03:38

В Пермском крае подозреваемая в убийстве детей скончалась в больнице

Business Class (Пермь)05:35
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
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Происшествия

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Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин

Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
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Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
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Жительница города Талица Свердловской области постирала новорожденного ребенка в стиральной машине.
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В Ленинградской области маршрутка съехала в кювет, в результате погиб один человек и еще пятеро пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
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Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
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За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

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Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
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ЦСКА обыграл «Сибирь» и одержал пятую победу подряд в КХЛ

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Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
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В Китае назвали симптомы нового коронавируса

Кашель — не единственный симптом пневмонии, вызванной новым коронавирусом, говорится в исследовании Народной больницы Уханьского университета, передает агентство «Синьхуа».
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Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
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Путин напомнил об отсутствии срока давности для преступлений нацистов

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны не имеют срока давности и будущие поколения должны хранить и защищать правду о тех событиях.
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Белозёров назвал шестерых биатлонистов, которые отправятся на сбор перед чемпионатом мира

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В Сирии при взрыве автомобиля погибли восемь человек, сообщил источник

Не менее восьми человек погибли в результате взрыва в городе Аазаз на северо-западе Сирии, заявил РИА Новости местный источник.
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Россиянин завоевал еще три «Порно-Оскара»

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