Происшествия

РБКРБКУбившая сына жительница Астрахани планировала стать губернатором

Жительница Астрахани Галина Морозова, которая была задержана по подозрению в убийстве собственного сына, ранее была членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигаться на пост губернатора области. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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с чего всё началось

Экс-коллеги по партии описали подозреваемую в убийстве сына женщину из Астрахани: у человека что-то творилось с головой

Галина Морозова в прошлом была членом «Справедливой России». Председатель совета астраханского отделения партии Олег Шеин заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что женщина долгое время находилась в состоянии стресса. Он звонил Морозовой, когда та сообщила о пропаже мальчика.
Говорит Москвавчера в 10:06

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Метила в губернаторы. Экс-однопартийцы рассказали о жительнице Астрахани, убившей сына

Life.ruвчера в 11:51

Олег Шеин о бывшей помощнице, убившей сына: «У человека что-то было с головой»

Московский Комсомолецвчера в 15:43

Замуровавшая сына в бетон астраханка планировала стать губернатором

Газета.Ruвчера в 12:36

Подозреваемая в убийстве сына астраханка хотела стать губернатором

РИА Новостивчера в 11:59

Подозреваемая в убийстве сына женщина известна в Астрахани как политик

ТАССвчера в 15:58

Экс-коллеги по партии описали подозреваемую в убийстве сына женщину из Астрахани: у человека что-то творилось с головой

Говорит Москвавчера в 10:06

Подозреваемая в убийстве сына хотела стать мэром, губернатором и президентом

Арбузвчера в 08:53
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Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

ТАСС 03:59
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Происшествия

В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека

В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
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Игры

Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4

Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM 18 июня в 21:40
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Экономика

Серьезные проблемы российского поставщика Boeing опровергли

Акционеры признали, что компания из-за сокращения авиаперевозок на фоне коронавируса действительно столкнулась с серьезными проблемами, однако она адаптирует свою деятельность к новым условиям.
Lenta.ru 19 июня в 14:14
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Футбол

«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса

РБК вчера в 17:19
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Армия и оружие

На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску

«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
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Общество

7889 новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки

За последние сутки коронавирус диагностировали у 7889 пациентов в 85 регионах России.
Известия вчера в 03:45
Общество

В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня

Известия вчера в 02:43
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Хоккей

НХЛ сократила список городов, которые могут принять плей-офф

Журналист Пьер Лебрюн сообщил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) сократила список городов, которые могут принять плей-офф.
Газета.Ru 04:35
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
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Общество

Владимир Путин поручил сохранить дополнительные выплаты медикам

Надбавки для медиков, которые работают с коронавирусом, сохранятся в июле и августе.
Телеканал UTV 03:46
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Футбол

Футболисты «Спартака» захотели оплатить штрафы своих болельщиков

Игроки московского «Спартака» выразили готовность выплатить штрафы за болельщиков, обвиненных в хулиганстве.
Радио Комсомольская правда 04:59
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
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Армия и оружие

Российский «Пересвет» рассекретили

Lenta.ru вчера в 13:10
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Общество

Лукашенко пообещал не допустить возрождения идей нацизма

Lenta.ru 05:30
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Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов

Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
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Происшествия

Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез

Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
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Общество

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу

Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат.
ТАСС вчера в 20:24
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Общество

Путин присвоил Героя Труда главврачу больницы в Коммунарке

Отдельным распоряжением Путин наградил медиков, внесших вклад в борьбу с COVID-19, почетными грамотами и благодарностью президента.
РБК 04:57
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с актером Брэдом Питтом.
Аргументы и Факты вчера в 07:28
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Кино

Вышел первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»

Evo-rus.com 19 июня в 08:13
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
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Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге

Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге.
РЕН ТВ 05:28
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
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Происшествия

Под Калининградом потушили пожар в Центре помощи детям

В Калининградской области в городе Зеленоградске спасатели потушили пожар на чердаке Центра помощи детям «Наш дом».
RT на русском 02:01
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Происшествия

В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля

Столкновение четырех автомобилей произошло в воскресенье на 43-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области.
ТАСС 03:12
Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
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