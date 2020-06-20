Галина Морозова в прошлом была членом «Справедливой России». Председатель совета астраханского отделения партии Олег Шеин заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что женщина долгое время находилась в состоянии стресса. Он звонил Морозовой, когда та сообщила о пропаже мальчика.

с чего всё началось

Жительница Астрахани Галина Морозова, которая была задержана по подозрению в убийстве собственного сына, ранее была членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигаться на пост губернатора области. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Происшествия В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали. 186

Игры Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4 Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age. 4

Экономика Серьезные проблемы российского поставщика Boeing опровергли Акционеры признали, что компания из-за сокращения авиаперевозок на фоне коронавируса действительно столкнулась с серьезными проблемами, однако она адаптирует свою деятельность к новым условиям. 1

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 410

Общество 7889 новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки За последние сутки коронавирус диагностировали у 7889 пациентов в 85 регионах России.

Хоккей НХЛ сократила список городов, которые могут принять плей-офф Журналист Пьер Лебрюн сообщил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) сократила список городов, которые могут принять плей-офф.

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1,1K

Футбол Футболисты «Спартака» захотели оплатить штрафы своих болельщиков Игроки московского «Спартака» выразили готовность выплатить штрафы за болельщиков, обвиненных в хулиганстве.

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,6K

Общество Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян. 78

Шоу-бизнес Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов. 56

Общество Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат. 29

Единоборства Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе. 5

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 961