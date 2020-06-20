Происшествия
РБКУбившая сына жительница Астрахани планировала стать губернатором
Жительница Астрахани Галина Морозова, которая была задержана по подозрению в убийстве собственного сына, ранее была членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигаться на пост губернатора области. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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с чего всё началось
Экс-коллеги по партии описали подозреваемую в убийстве сына женщину из Астрахани: у человека что-то творилось с головой
Галина Морозова в прошлом была членом «Справедливой России». Председатель совета астраханского отделения партии Олег Шеин заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что женщина долгое время находилась в состоянии стресса. Он звонил Морозовой, когда та сообщила о пропаже мальчика.Говорит Москвавчера в 10:06
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Олег Шеин о бывшей помощнице, убившей сына: «У человека что-то было с головой»
Московский Комсомолецвчера в 15:43
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Происшествия
В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека
В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
Игры
Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4
Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM 18 июня в 21:40
Экономика
Серьезные проблемы российского поставщика Boeing опровергли
Акционеры признали, что компания из-за сокращения авиаперевозок на фоне коронавируса действительно столкнулась с серьезными проблемами, однако она адаптирует свою деятельность к новым условиям.
Lenta.ru 19 июня в 14:14
Футбол
«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса
РБК вчера в 17:19
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Армия и оружие
На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску
«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
Общество
7889 новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки
За последние сутки коронавирус диагностировали у 7889 пациентов в 85 регионах России.
Известия вчера в 03:45
Общество
В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня
Известия вчера в 02:43
Хоккей
НХЛ сократила список городов, которые могут принять плей-офф
Журналист Пьер Лебрюн сообщил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) сократила список городов, которые могут принять плей-офф.
Газета.Ru 04:35
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Общество
Владимир Путин поручил сохранить дополнительные выплаты медикам
Надбавки для медиков, которые работают с коронавирусом, сохранятся в июле и августе.
Телеканал UTV 03:46
Футбол
Футболисты «Спартака» захотели оплатить штрафы своих болельщиков
Игроки московского «Спартака» выразили готовность выплатить штрафы за болельщиков, обвиненных в хулиганстве.
Радио Комсомольская правда 04:59
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Lenta.ru вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Происшествия
Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез
Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
Общество
Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу
Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат.
ТАСС вчера в 20:24
Общество
Путин присвоил Героя Труда главврачу больницы в Коммунарке
Отдельным распоряжением Путин наградил медиков, внесших вклад в борьбу с COVID-19, почетными грамотами и благодарностью президента.
РБК 04:57
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом
Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с актером Брэдом Питтом.
Аргументы и Факты вчера в 07:28
Кино
Вышел первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»
Evo-rus.com 19 июня в 08:13
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге
Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге.
РЕН ТВ 05:28
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
Происшествия
Под Калининградом потушили пожар в Центре помощи детям
В Калининградской области в городе Зеленоградске спасатели потушили пожар на чердаке Центра помощи детям «Наш дом».
RT на русском 02:01
Происшествия
В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля
Столкновение четырех автомобилей произошло в воскресенье на 43-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области.
ТАСС 03:12
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00