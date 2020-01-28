Адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой, подтвердила «Фонтанке» результаты стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы Соколова. Последние останки Анастасии Ещенко водолазы нашли через полтора месяца после убийства.

с чего всё началось

Напомним, известному историку Олегу Соколову вменяют страшное преступление - убийство и расчленение 24-летней девушки. Останки погибшей нашли в Мойке, недалеко от дома, где жил ученый.

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