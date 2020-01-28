Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаУбившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

Напомним, известному историку Олегу Соколову вменяют страшное преступление - убийство и расчленение 24-летней девушки. Останки погибшей нашли в Мойке, недалеко от дома, где жил ученый.
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с чего всё началось

Убийство без аффекта. Историка Олега Соколова признали вменяемым

Адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой, подтвердила «Фонтанке» результаты стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы Соколова. Последние останки Анастасии Ещенко водолазы нашли через полтора месяца после убийства.
Фонтанка.Ру05:49

Подробнее о событии

Адвокат историка Соколова заявил о планах потребовать еще одну экспертизу

РБК11:06

Адвокат историка Соколова не подтвердил информацию о вменяемости подзащитного

Piter.tv10:04

Эксперты признали вменяемым историка Соколова

Санкт-Петербургские ведомости06:45

Писать научные труды в СИЗО историку Соколову помогают энтузиасты

78.ru11:00

Историка Олега Соколова признали вменяемым: состояния аффекта не было, но могут потребовать повторную экспертизу

КП - Санкт-Петербург06:32

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, признан вменяемым

Петербургский дневник06:06

Убийство без аффекта. Историка Олега Соколова признали вменяемым

Фонтанка.Ру05:49
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Общество

АПК Владимирской области не хватает страхования

Не исключено, что страховщики Владимирской области тоже оказались бы в этом скорбном списке, будь у нас популярно страхование посевов.
Владимирские ведомости 26 января в 09:10
Общество

«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей

Агентство Телеграф 03:13
Общество

Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ", сообщил во вторник РИА Новости его представитель.
РИА Новости 11:18
Кино

Уроженка Ижевска стала обладателем «Порно-Оскара»

Izhlife 04:51
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его супругу

Ведомости 10:56
Общество

Ургант извинился за шутку об Иисусе Христе

РИА Новости 07:31
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета 10:02
Общество

В Китае сообщили, когда наступит пик вспышки коронавируса

Врач-пульмонолог, глава специальной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань рассказал, когда наступит пиковая стадия вспышки коронавируса в Китае.
Газета.Ru 10:25
Политика

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме, передает РИА "Новости" со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Газета.Ru 10:58
Политика

В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
RT на русском 10:57
Биатлон

На этапе Кубка России в Ижевске Малышко и Бабиков не отобрались на ЧЕ

27 января в Ижевске завершились 6-7 этапы Кубка России по биатлону. По итогам состязаний были определены кандидаты на чемпионат Европы-2020.
АиФ Удмуртия вчера в 22:03
Здоровье

Испанский диетолог перечислила продукты, замедляющие старение

Шесть продуктов, которые провоцируют раннее старение, назвала испанский врач-диетолог, сообщает издание Lavanguardia.
Ugpressa.ru 02:17
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:19
Шоу-бизнес

Нашлась пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко нашлась спустя двое суток после исчезновения.
Life.ru вчера в 20:00
Политика

Альбом «Путин. 20 лет» пополнился новыми материалами

REGNUM 09:31
Общество

В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов

По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Lenta.ru 09:12
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала лодыжку и отменила концерты

С Кристиной Орбакайте произошло несчастье - она сломала лодыжку.
Shraibikus News 03:39
Авто

Составили список автомобилей, которые россияне не покупают

МедиаПоток вчера в 00:44
Здоровье

В восьми областях Украины школы закрылись на карантин

Школы восьми областей Украины приостановили работу из-за вспышки гриппа и ОРВИ, сообщает 27 января «РБК-Украина».
REGNUM 00:23
Политика

Главу Чувашии исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
ТАСС 06:50
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Общество

На Украине решили уволить водителя из-за скандала с русским сериалом

Компания-перевозчик уволила водителя после того, как он высадил украинок Ярину Черногуз и Настю Конфедерат из автобуса из-за их возмущения показом в салоне сериала на русском языке.
Известия 11:26
Путешествия

В Китае остается 5,6 тыс. организованных туристов из России

ТАСС 08:00
Общество

Мэр Уханя заявил о готовности подать в отставку

Мэр китайского Уханя Чжоу Сяньван заявил, что намерен подать в отставку со своего поста.
Профиль 08:12
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на сбор с основной командой «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не едет на сбор с основной командой. Об этом 28 января сообщает издание «Подъём».
REGNUM 07:42
Политика

Владимир Путин не примет участия в памятных мероприятиях в Польше

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин не будет принимать участие в торжественных мероприятиях к 75-летию освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в Польше, потому что его не пригласили.
Петербургский дневник вчера в 07:25
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок

В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
ИнфоСМИ 03:37
Политика

Путин встретится с Нетаньяху 30 января

Российская газета 09:48
Шоу-бизнес

Екатерина Климова в мокром купальнике поделилась эмоциями с фанатами

В серии снимков артистка позирует в разных купальниках и с мокрыми волосами.
VSE42.RU вчера в 21:51
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, кандидат исторических наук, доцент, специалист по военной истории Франции, реконструктор сражений времён наполеоновских войн.
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