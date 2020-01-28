Происшествия
ТАССИсторика Олега Соколова признали вменяемым
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, признан вменяемым.
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с чего всё началось
После убийства 63-летний историк расчленил тело Ещенко, расфасовал по пакетам и утопил в реке. В конце декабря 2019 года Соколова перевели из института Сербского в следственный изолятор «Бутырка».Фонтанка.Ру05:49
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