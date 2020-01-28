Происшествия

ТАССТАССИсторика Олега Соколова признали вменяемым

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, признан вменяемым.
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с чего всё началось

Убийство без аффекта. Историка Олега Соколова признали вменяемым

После убийства 63-летний историк расчленил тело Ещенко, расфасовал по пакетам и утопил в реке. В конце декабря 2019 года Соколова перевели из института Сербского в следственный изолятор «Бутырка».
Фонтанка.Ру05:49

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Обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова признали вменяемым

78.ru07:14

Убийство без аффекта. Историка Олега Соколова признали вменяемым

Фонтанка.Ру05:49

Олег Соколов признан вменяемым по итогам экспертизы

Телеканал Санкт-Петербург06:36

Историка Олега Соколова признали вменяемым: состояния аффекта не было, но могут потребовать повторную экспертизу

КП - Санкт-Петербург06:32

Психиатры признали вменяемым историка Олега Соколова

Piter.tv06:07

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, признан вменяемым

Петербургский дневник06:06

Эксперты признали вменяемым историка Соколова

Санкт-Петербургские ведомости06:45
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В Ростовской области найдены убитыми депутат и его жена

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Компания SpaceX сообщила о переносе запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с группой из 60 интернет-спутников Starlink.
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Посольство РФ в Германии ответило на слова Качиньского о компенсациях

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РИА Новости вчера в 14:24
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС 03:54
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Происшествия

В Воронеже госпитализировали двоих с подозрением на коронавирус

Два человека госпитализированы в воронежскую больницу с подозрением на коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
BFM.ru 09:50
Происшествия

На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Российская газета вчера в 05:13
Общество

Опрос: россиянам не нравится излишний милитаризм в День Победы

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Культура

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Фильм должен был состоять из отдельных новелл на основе песен «Машины времени». Ожидалось, что съёмками займутся разные режиссёры.
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Медведев назвал «Единую Россию» единственной пропрезидентской силой

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Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
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В Госдуме прокомментировали решение Евросоюза расширить санкционный список чиновников из России из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
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Куратором Республики Крым в правительстве России станет зампред Марат Хуснуллин, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
ТАСС 07:43
Политика

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 09:44
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Мишустин назначил Гудкова главой Российского экологического оператора

Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова генеральным директором Российского экологического оператора, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл показал её детское фото без одежды

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас Маркл дал очередное громкое интервью о своей дочери.
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«Салават Юлаев» начал гостевую серию с поражения от «Амура»

Сегодня, 28 января, хоккейный «Салават Юлаев» начал предпоследнюю гостевую серию в этом сезоне.
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На Дону открыта современная медицинская клиника «Мать и дитя»

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Paramount готовит новых «Трансформеров»

Два новых фильма о трансформерах запущены в разработку кинокомпанией Paramount.
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Суд подтвердил право России на бренд «Столичной» водки

Принадлежащая Шефлеру компания SPI Group должна была прекратить продажу водки под брендом «Столичная» в регионе Бенилюкс и выплатить России всю полученную прибыль от продажи товаров под брендами Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya, которая накопилась с 1999 года.
Live24 06:46
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Один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком будет участвовать в судебном процессе, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.
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Российский историк, кандидат исторических наук, доцент, специалист по военной истории Франции, реконструктор сражений времён наполеоновских войн.
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