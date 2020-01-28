Происшествия

ТАССТАССИсторика Олега Соколова признали вменяемым

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов признан вменяемым, сообщил ТАСС адвокат Александр Почуев.
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Убийство без аффекта. Историка Олега Соколова признали вменяемым

Аффективные расстройства в недрах Соколова специалисты тоже искали безуспешно. По их мнению, в период убийства историку было чуждо сильное душевное волнение, якобы вызванное оскорбительным поведением аспирантки.
Фонтанка.Ру05:49

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Историка Олега Соколова признали вменяемым

ТАСС12:01

Обнародованы итоги психиатрического обследования историка-расчленителя Соколова

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Петербургский дневник12:45

Убийство без аффекта. Историка Олега Соколова признали вменяемым

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Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

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Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
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Здоровье

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В Белоруссии исчезли директора всех сахарных заводов

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