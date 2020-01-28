Происшествия
ТАССИсторика Олега Соколова признали вменяемым
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов признан вменяемым, сообщил ТАСС адвокат Александр Почуев.
Читать в источнике
Оценить80
с чего всё началось
Аффективные расстройства в недрах Соколова специалисты тоже искали безуспешно. По их мнению, в период убийства историку было чуждо сильное душевное волнение, якобы вызванное оскорбительным поведением аспирантки.Фонтанка.Ру05:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Защита историка Олега Соколова будет просить повторную психиатрическую экспертизу
Петербургский дневник12:45
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Глава российской делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Общество
«Северный поток-2» достроит российская сторона
Газопровод "Северный поток-2" полностью достроит российская сторона, на сегодня проект реализован на 94%, сообщила журналистам зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова.
Политика
Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Экономика
Fitch вычислило влияние вспышки коронавируса на экономику Азии
Распространение коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, окажет существенное влияние на корпорации, работающие в областях, связанных с туризмом.
Политика
Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»
Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Происшествия
В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
Здоровье
В Китае рассказали о новых симптомах коронавируса
По последним данным, в Китае из-за коронавируса нового типа скончались 106 человек, заражены более 4,5 тыс. человек.
Авто
DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер
Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
Единоборства
Александр Емельяненко тренировался даже под арестом
РИА Новости со ссылкой на Алексея Яценко, президента Absolute Championship Akhmat (ACA) сообщает о том, что находящийся в заключении российский спортсмен Александр Емельяненко даже в заключении продолжал тренировки.
Культура
Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова
Хоккей
Брагин назначен старшим тренером СКА
Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин стал старшим тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила выступления
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Политика
В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио
В МИД России во вторник, 28 января, вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио выставки, в ходе которой демонстрируются материалы, которые якобы доказывают обоснованность территориальных притязаний японской стороны на Южные Курилы.
Политика
Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
Украинский президент назвал тоталитарными режимы нацистской Германии и Советского Союза.
Энергетика
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Фигурное катание
14-летняя ученица Тутберидзе уходит от наставницы в танцы на льду
14-летняя российская фигуристка Алена Канышева, входящая в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, намерена уйти из одиночного катания.
Общество
В Белоруссии исчезли директора всех сахарных заводов
В Белоруссии одновременно пропали директора всех четырёх сахарных заводов страны, сообщило издание Tut.by.
Игры
Blizzard опубликовала системные требования Warcraft III: Reforged
Минимальные системные требования: операционная система: Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 64-bit (последняя версия); процессор: Intel® Core® i3-530 или AMD™ Athlon™ Phenom™ II X4 910 или лучше; видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTS 450 или AMD Radeon™ HD 5750 или лучше; оперативная память: 4 ГБ RAM.
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.